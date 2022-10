Las medidas para ahorrar en la administración: menos calor y trabajo a distancia

Las administraciones salmantinas dan una vuelta de tuerca más a sus planes de gestión a las puertas del invierno para ahorrar energía. Trabajan en la implantación del trabajo a distancia en algunos casos, en el avance de los planes de eficiencia energética y en la mejora de los contratos de suministro eléctrico, en otros. El incremento de las tarifas energéticas, sobre todo después de los problemas de suministro provocados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha puesto sobre aviso a las instituciones para rebajar el gasto, ya que en algunos casos pueden multiplicarse por cinco comparadas con las de 2020, tanto en las facturas de la luz como del gas.

La Subdelegación del Gobierno trabaja en este momento en la puesta en marcha de las medidas que se van a adoptar en sus dependencias. Lo más novedoso es el plan de trabajo a distancia. Esta misma semana ha recibido los criterios de Servicios Centrales para ponerlo en marcha y en los próximos días se adaptará a la situación de las plantillas. Se han ofrecido tres opciones: dos días de trabajo a distancia y tres en las dependencias para los empleados que dependen de la Subdelegación, tres a distancia y dos presenciales u otras fórmulas como teletrabajo por las tardes. “Todavía no se han tomado decisiones al respecto”, aclara Miriam Vicente, secretaria general de la Subdelegación. Por otro lado, ya se ha contratado a la empresa para iniciar la inspección de las dependencias con el fin de adoptar medidas sobre eficiencia energética.

A la vez, todas las instalaciones y trabajadores de la Administración General del Estado deben cumplir las últimas indicaciones de ahorro energético, tal y como se ha impuesto desde el Ministerio de Política Territorial.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Salamanca aborda el previsible incremento del gasto en energía este invierno, época de mayor consumo sobre todo por las calefacciones, manteniendo las medidas adoptadas hasta ahora como el cambio hacia bombillas LED, de menor gasto, así como el encendido de la calefacción solo en el horario de trabajo: se corta los fines de semana y por las tardes. Fuentes de la institución provincial avanzan que se estudia reajustar el plan de gestión de la calefacción, así como el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en sus edificios con financiación de los Fondos Europeos.

Aún no se han abordado acciones sobre el trabajo a distancia, planteado en el Plan de Contingencia presentado el pasado viernes por el Gobierno, en el que insta a reforzar esta modalidad para reducir los desplazamientos y el consumo de energía en los centros de trabajo.

En cuanto a la Universidad de Salamanca, no se plantea el desarrollo de un solo plan, “tendríamos que tener prácticamente uno para cada edificio porque tienen tecnología distinta”, destaca el vicerrector de Economía, Javier González Benito. Este invierno el Estudio trabajará para hacer un uso más eficiente de la energía. “Intentaremos que no se disparen las temperaturas con sistemas de telecontrol, pero no es fácil conseguir que se mantenga una temperatura”, añade. En todo caso, no se contempla apagar la calefacción. “Nos parece que permanecer una hora en clase o más sin calefacción sea algo inviable”. El vicerrector avanza que la Universidad ampliará el presupuestos destinado a este gasto y asume que este año va a ser “difícil” para su vicerrectorado.

El Ayuntamiento de Salamanca lleva tiempo inmerso en planes de eficiencia energética. Ha evitado casi 200.000 euros de gasto con la contratación del suministro eléctrico a través de la Federación Española de Municipios y Provincias antes de que se produjera el alza de precios. También ha ahorrado costes apagando farolas en espacios menos transitados, con la instalación de bombillas LED en una de cada cuatro farolas y la reducción de horas de iluminación de monumentos de lunes a viernes. A

todo esto se une que ha mejorado la eficiencia energética en cuatro edificios municipales con instalaciones fotovoltaicas, acción con la que prevé un ahorro del 30% al año, de tal modo que se amortizan los costes en cuatro años. Por último, la Junta apuesta por optimizar el uso de edificios, horarios de encendido de sistemas de climatización y tecnificación de los sistemas de encendido, entre otras acciones.