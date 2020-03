Experto en contención biológica, Javier García Palomo está siguiendo de cerca la evolución del coronavirus Covid-19 y manifiesta su preocupación por la obsesión de los ciudadanos por hacer acopio de mascarillas que, asegura, ahora mismo no son necesarias en España, e insiste en que el Covid-19 es, en la mayoría de los casos, una gripe.

–¿Es exagerado el miedo existente ante el Covid-19 en España?

–Claramente. De alguna manera hay que parar esto porque estamos hablando de muy pocos casos en España y ahora mismo ya hay un problema muy serio con las mascarillas porque la gente que las necesita de verdad no tiene, todas esas personas que están operadas de cáncer y están ahora mismo en tratamiento necesitan mascarillas. Insisto en que, de momento, en España las mascarillas no se necesitan por el coronavirus. ¿Qué puede pasar, que haya más casos? No pasa nada, en la mayoría de los casos vamos a pasar el coronavirus como una gripe normal. Hay que pensar en lo que va a pasar cuando empiecen las alergias si no hay mascarillas. Una gripe a una persona por debajo de los 70 años no le hace nada, no se ha reportado ningún fallecimiento de niños pequeños, afecta gravemente a personas con problemas subyacentes serios, con problemas cardiorespiratorios.

–¿Y las mascarillas realmente protegen?

–Solas no protegen, es como ir en el coche solo con el cinturón, hay medidas accesorias que complementan al cinturón y en este caso a la mascarilla. La transmisión aérea no es ahora mismo la más probable. El virus, al igual que sucede con la gripe y otras enfermedades infectocontagiosas, pervive en la superficie más de un día, así que si se toca una superficie que ha tocado alguien contaminado te puedes contaminar, aunque lleves mascarilla, solo con tocarte un ojo. La mascarilla te va a proteger cuando estás en un sitio con alguien contaminado y estás a dos o tres metros de él y tose, pero si tienes los ojos al descubierto te da igual, te vas a contaminar seguramente. Lo que hay que transmitir es que te vas a contaminar de una gripe, en la mayoría de los casos no va a ser nada más, como el año pasado se contaminaron 35.000 personas. El problema es que se colapse el sistema sanitario, que empiece a ir gente con síntomas de coronavirus y se empiecen a desatender otras urgencias que realmente lo son.

–¿Las autoridades sanitarias están en contacto con los expertos en gestión de riesgos biológicos?

–En mi caso he hablado con muchas personas a título personal, entre ellos algunos médicos del hospital, pero nada más. Hay que tomar conciencia de que existe una red mundial de profesionales especializados en la gestión del riesgo biológico, lo que pasa que siempre hemos estado en segundo plano, dando cobertura en la investigación, pero tenemos experiencia en tratamiento de virus y bacterias. Nosotros tenemos un punto de vista que no tienen ni médicos, ni microbiólogos, de cómo acercarse a un paciente o cómo descontaminar una habitación, pero seguimos sin poder dar consejo porque estamos en un segundo plano.

–¿Cómo se puede frenar el contagio si, por ejemplo, un estudiante da positivo en Covid-19?

–Si un estudiante está contagiado no pasa nada, no debe entrar en pánico, es como una gripe. Es importante que no vaya al hospital porque lo que va a hacer es extenderlo, lo mejor es que, como han dicho las autoridades sanitarias, se quede en casa y llame para que, si es necesario, vayan a atenderle. Tampoco hay que ir a trabajar si tenemos síntomas. En Japón cuando una persona tiene un simple catarro no va al trabajo para no extenderlo. Con Covid-19 pasa lo mismo, se aconseja pasar el coronavirus en casa, salvo que evolucione hacia una neumonía.

–Hace unas semanas decía que era improbable un contagio local en España, pero ya hay alguno.

–Es absolutamente irrisorio que haya un contagio local. Esa persona dice que no ha tenido contacto, pero repito que no tienes que haberte cruzado con alguien con un coronavirus, se transmite porque haya dejado un rastro en alguna superficie, no en el aire, en un sitio donde tocas habitualmente, igual que si tienes gripes o gastroenteritis. La tasa de contagio dicen que es de un 2, pero probablemente sea de 7 o de 8, es decir, que cada persona pueda contagiar a 8 personas, pero por la facilidad de contagio, no por el aire, sino porque el coronavirus persiste en una superficie, por eso lo importante es lavarse mucho las manos, aunque tampoco hacen falta geles hidroalcohólicos, un lavado de manos con agua y jabón es suficiente.