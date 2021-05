Las ‘madres’ del español en Salamanca, al borde de la ruina

“Estamos en la ruina total”. Con 60 y 64 años, Ludi y María del Carmen, un matrimonio de mujeres que durante doce años ha vivido de acoger en su casa a los estudiantes de español que les enviaban las dos Universidades y las academias, no ven hoy salida al pozo en el que empezaron a caer en marzo del pasado año. Después de catorce meses sin recibir ni un solo extranjero ni visos de que puedan enviarle alguno en los próximos meses, encaran el mes con unos ingresos de 225 euros y el dinero que les mandan sus hijos para hacer frente a los gastos más básicos. “Nos ayudan a ir pagando la renta y a alimentarnos, pero ellos también están empezando y mi hija tuvo que cerrar su peluquería”, explica Ludi. Ante un horizonte que no ve nada optimista, María del Carmen, a menos de dos años y medio de la jubilación, ha optado por pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero, de momento, no ha obtenido respuesta a su solicitud. Y su pareja no descarta acudir a las ayudas sociales, algo por lo que ya pasó hace años. “Somos personas que nos hemos buscado la vida trabajando, y verte así ahora... Es muy duro”, explica Ludi, que, con emoción contenida, asegura que se sienten como “despojos” ante las dificultades que encuentran ya a su edad para encontrar una trabajo del que poder vivir.

Ludi y María del Carmen, a sus 60 y 64 años, han perdido su fuente de ingresos y viven con 225 euros al mes y la ayuda de sus hijos

Puede que éste sea uno de los casos más extremos, pero no el único. En Salamanca son aproximadamente 3.000 las familias que acogían cada año a estudiantes que llegaban del extranjero para aprender español en la Universidad o las academias y que en el último año no han tenido ni han percibido un euro de ingresos por esta vía. “La mayoría son familias con pocos recursos que alojan estudiantes como una ayuda para subsistir y para poder darse alguna alegría de vez en cuando”, explica Miguel Benito, presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León. Entre los hogares que albergan a estos jóvenes, hay viviendas de viudas y mujeres mayores con pensiones muy bajas, las “madres” del español. “Hay casos que, después de este año, han tenido que recurrir a la ayuda social, al Ingreso Mínimo Vital o apoyarse en parientes e hijos para poder subsistir. Son familias con muy pocos ingresos y en algún caso no tienen dinero suficiente para hacer frente al pago de la luz o el agua, y muchos viven en pisos por los que tienen que pagar un alquiler”, comenta Benito. Apunta que, ante las situaciones de necesidad que están pasando algunos de ellos, sobre todo, cuando no declaraban esta fuente de ingresos, son muchos los que con insistencia llaman a las academia de forma frecuente para preguntar si está prevista ya la llegada de grupos de estudiantes. Pero no será pronto. Hasta octubre el sector no augura una pequeña recuperación.

Pero, familias como la de Ludi y María del Carmen no pueden esperar tanto. Han sido autónomas toda su vida, llevan doce años viviendo de los estudiantes que alojaban en su casa y que unos meses le suponían más de 2.000 euros de ingresos y otros, ninguno. Ya han consumido todos sus ahorros y hace tiempo que vendieron sus escasas propiedades. En marzo de 2020 dijeron adiós al último estudiante de español y, aunque buscan algún trabajo para seguir adelante, sus esperanzas se agotan.

“Cruz Roja nos daba vales para comida”