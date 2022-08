Las ITS, enfermedades que no se notan hasta que es tarde para actuar

El Hospital de Salamanca ofrete el tratamiento PrEP a colectivos con riesgo de contraer el VIH. “Vienen a tomar una pastilla para prevenir infectarse en caso de tener relaciones con una persona que sea portadora. Cuando vienen aprovechamos para hacer un cribado de salud y lo que encontramos es que el 50% de esas personas tienen otras ITS y no lo sabían porque son asintomáticas. Este riesgo que existe sin darse cuenta es lo que queremos recalcar, y más en Salamanca, donde hay un colectivo juvenil tan numeroso”, apunta el doctor Belhassen.

Lo que está detectando el Hospital es que aumentan de forma preocupante el número de casos asintomáticos. “Lo que vemos con la viruela del mono, por ejemplo, es solo la punta del iceberg, pero por debajo está la parte realmente grande”, ejemplifican. “Con el VIH el 10% de los pacientes no lo saben, pero en otras ITS como la uretritis o la sífilis, son más del 50% los que no lo saben”, detalla Virginia Velasco.

Muchas de estas enfermedades puedes estar latentes durante años y cuando ya dan ‘guerra’ es cuando puede ser demasiado grave. “Se han dado casos de personas muy mayores que han sufrido demencia por una neurosífilis: una sífilis que pudieron contraer hace 20 años y que les aparece mucho después de una forma tan grave que les produce una demencia”.

Los especialistas aclaran que “aunque la mayoría de las veces se pueden curar, existe el riesgo de que causen una afectación neurológica, produzcan infertilidad, artritis o infecciones más profundas y que quedan latentes para siempre”.

Otro estudio -en este caso elaborado en Canarias- cifraba en el 1% el porcentaje de la población total que tenía sífilis. “Se hizo un estudio de seroprevalencia y se hablaba de esa cantidad, que es brutal para una sola enfermedad. Lo que está clarísimo es que existe una enorme diferencia entre los casos declarados o diagnosticados y los casos reales”, opina Moncef Belhassen.

Otro dato alarmante es el que dice que España es el segundo país con más casos de viruela del mono, por detrás de Estados Unidos, pero si fuera en proporción a la población “la ratio es superior”.