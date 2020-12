Las inmigrantes que decidieron emprender en Salamanca: “Es devolver a España lo que nos ha dado”

“Me siento afortunada de tener lo que tengo. La ciudad me ha tratado muy bien y me ha dado oportunidades”

Este año de pandemia y cierre del negocio en dos ocasiones ha sido “muy duro”, confiesa. “Siempre he tenido muchos clientes y el local lleno y ahora no me ha quedado otro remedio que poner en marcha la comida a domicilio para cubrir los gastos”, explica Chen Yu, que tanto trabaja en la cocina, como hace de camarera y lleva adelante el negocio, las cuentas, las compras y las facturas, y siempre, con una sonrisa.

La joven china, ahora con 33 años, suma tres años al frente de este negocio. Con su hogar en plena Plaza Mayor, Chen Yu se siente afortunada con lo que tiene y su vida en Salamanca. “Me enamoré desde el primer momento de esta ciudad que siempre me ha tratado muy bien y me ha dado oportunidades”, explica.

“El Covid afecta pero no tiramos la toalla”

De sus 30 años de edad, Fiorelli Moncada lleva 15 en España. Afincada inicialmente en Madrid, tras una visita a unos familiares y amigos en Salamanca esta peruana se enamoró de la ciudad charra y tuvo claro que era el lugar ideal para poner en marcha su proyecto hostelero junto a su pareja. “Teníamos como proyecto a largo plazo montar un restaurante de cocina tradicional peruana con productos y especias de nuestro país, pero al llegar aquí nos lanzamos a abrirlo antes de lo imaginado”, desvela Fiorelli, que se encarga de la labor como cocinera mientras su marido “pone el corazón en la cocina”. “Si no hubiese sido por el trabajo codo con codo con él no hubiera dado resultado”, añade la mujer.

“Cuesta abrirse camino con un negocio pero estoy muy contenta con mi vida en Salamanca. Es una ciudad amigable”

Esas ganas de ganar visibilidad y de que su proyecto crezca han sido claves en los numerosos cambios de local del negocio de esta pareja peruana que ahora se ha visto afectada por la crisis del COVID y las restricciones en la hostelería. “Lo tratamos de llevar lo mejor posible. Intentamos mantener nuestros clientes y que vean que seguimos funcionando, haciendo comidas y sacando cosas nuevas. Económicamente nos afecta, no cabe duda, pero no queremos tirar la toalla”, responde firme esta mujer emprendedora.

La hostelería es uno de los sectores más dañados por la crisis del COVID-19, y pese a eso, Lizbel Rodríguez decidió emprender en plena pandemia y abrió el pasado agosto un negocio de crepes, gofres y hamburguesas en Carmelitas. Esa valentía y amor propio que caracteriza a las personas migrantes que se ven obligadas a abandonar una vida hecha en su país por las circunstancias económicas y de inseguridad, como le ocurrió a Lizbel en Venezuela, son claves cuando inician una nueva vida en otro país. Lizbel, al frente de una empresa de catering y su marido, licenciado en administración con dos hijos estudiando Derecho y Periodismo no tuvieron más remedio que dejar atrás su Venezuela natal y aterrizar en Salamanca hace dos años y medio para empezar de cero. “Ya venía con la mentalidad de emprender”, cuenta Lizbel, con experiencia en hostelería y cocina que pronto comenzó a formarse con cursos de hostelería, camarera, ayudante de cocina y pastelera para pulirse después en varios restaurantes de la ciudad.

La pandemia no frenó sus planes de emprender y aunque ha tenido que adaptarse a las duras circunstancias del COVID, sigue adelante “paso a paso”. “Es la única forma de devolver a España, el país que nos ha abierto la puerta, lo que nos ha dado: emprendiendo y generando empleo. Y hay que empezar desde el principio”, admite, mientras prefiere no recordar su anterior vida en Venezuela. “Amo mi país pero prefiero pasar página”, reconoce Lizbel, a quien le concedieron la residencia humanitaria y ya piensa en seguir emprendiendo. “Tengo otros proyectos en mente”, desvela. “En Salamanca me he sentido cómoda. Si recibes todo con una sonrisa, la gente te va a responder con esa sonrisa”. Un lema que lleva a la práctica cada día.