Las humedades provocan desprendimientos en la fachada de la Casa de las Muertes

La fachada de la Casa de las Muertes es una de las joyas del plateresco salmantino y uno de los mayores atractivos que conjuga belleza arquitectónica y leyenda. Las humedades y el paso de ‘Filomena’ castigó con dureza la piedra de Villamayor que se ha resentido con pequeños desprendimientos que han obligado a actuar a las autoridades municipales. A finales de la pasada semana, los Bomberos tuvieron que actuar ante varios desprendimientos de arenisca que se produjeron en la fachada del siglo XVI, considerada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León. Como medida preventiva, la Policía Local también decidió vallar la zona ante el riesgo de que pudiesen producirse nuevas caídas, situación que no se ha producido.

No obstante, desde la propiedad ya se habían dado pasos para retomar la restauración de uno de los más originales ejemplos del arte plateresco en la arquitectura civil de Salamanca. Auxiliadora ‘Uxi’ Blanco Cobaleda, residente habitual en la histórica casa de Juan de Álava, confirma que antes de la pandemia ya se planteó un proyecto de restauración de la fachada pero que quedó paralizado por la llegada de la covid. No obstante, ya se han retomado los pasos junto al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León para retomar el proyecto que solucionara los efectos de las humedades sobre la piedra de Villamayor, pero que también actuara de forma preventiva. En este sentido, desde la familia propietaria se señala que “se están dando pasos” para que no aumente el deterioro de la piedra.