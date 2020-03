Las historias de los héroes del Mercado de Salamanca

Son héroes sin capa en un momento en el que subir la trapa conlleva un peso infinitamente mayor que el del propio metal. Abrir la tienda supone un esfuerzo añadido para cumplir con los clientes sin que se noten las toneladas de preocupación por el familiar enfermo, por el que ya no está o por el que puede sucumbir a la COVID-19. En medio de la incertidumbre, de las caídas de ventas, de la preocupación por los empleados y por el cierre de otros compañeros, los fruteros, los pescaderos, los carniceros y el resto de profesionales de la alimentación vencen los miedos estos días en Salamanca para adentrarse en la nueva rutina dibujada por la cuarentena.

Nuevas costumbres en las que cada vez hay menos clientes presenciales y más encargos por teléfono. “Nosotros hemos llamado a todos nuestros clientes para ofrecerles el envío a domicilio, nos hacen el pedido y se lo llevamos a casa”, explica Eduardo, pescadero en el Mercado Central. Ayer por la mañana tuvo una entrega especial, la de una médica confinada por el virus, un colectivo al que mima especialmente. “Le he dejado el encargo en casa de su madre, que vive enfrente, y ella no tiene ni que dejar el dinero porque me paga por transferencia”. Es el método más usado ahora por Eduardo para evitar todo tipo de contacto durante las entregas. Ha hecho fotocopias con su número de cuenta que reparte entre los clientes y ya no hace falta ni cambio ni datáfono para la tarjeta.