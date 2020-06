Las exigencias “inviables” para que se puedan reabrir las guarderías de Salamanca en fase 2

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lanzó este miércoles unas recomendaciones para la apertura de las guarderías privadas en la fase 2, con una guía donde, entre otras cosas, se sugiere limitar el aforo (que en cada estancia se mantenga la distancia de dos metros entre cada niño y se separe este espacio por bandas en el suelo), y que los padres aporten una declaración responsable en la que se asegure que los niños no han presentado síntomas de coronavirus durante los 14 días previos ni han estado con alguna persona contagiada.

En Salamanca, los 38 centros que forman parte de la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles Privados Castilla y Léon (AECIP) ya han mostrado su desacuerdo por ser sugerencias y no obligaciones, y por ser algunas "inviables", como la de mantener distancias con niños de 0 a 6 años, que además no llevan mascarilla. También se quejan de la diferente vara de medir el riesgo que tiene la Consejería de Sanidad en función de si son centros de educación infantil públicos o privados. En este sentido, AECIP se queja de que las guarderías de la Junta no abrirán hasta septiembre "por riesgo de contagio alto"; mientras las guarderías del "Programa Crecemos" en zonas rurales dependiente de la Junta pueden abrir en fase 2 con un protocolo "obligado aunque imposible" y los centros infantiles privados pueden abrir en fase 2 sólo con recomendaciones.

Para las guarderías privadas, "la salud de los niños, familias y educadores es la prioridad primera", que está por encima de la necesidad de conciliación de muchas familias. "Creemos que no se dan en este momento las condiciones sanitarias necesarias para que los niños de 0 a 6 puedan acudir con seguridad a los centros infantiles", insisten desde AECIP, que agrega que si la Junta considera que la apertura es factible a nivel sanitario, se abran todos los centros de 0 a 6 años sin excepción, haya un protocolo "obligatorio y factible" y con ayudas a los privados para poder sostener su empresa.

Estas necesidades de las guarderías se expusieron ayer en una reunión de la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarios de Salamanca (CES) con 9 escuelas infantiles salmantinas en representación de AECIP. Sin protocolos claros adaptados a sus características, los empresarios de este sector, en su mayoría autónomos, no pueden abrir, con el golpe económico tan duro que esto supone. Esto supone un impacto para las familias, que tampoco pueden beneficiarse de sus servicios y conciliar su vida laboral y familiar.

En este sentido, la Cámara y CES han mostrado su compromiso con este sector que está atravesando una “situación crítica” después de más de dos meses sin ingresos, con las matriculaciones paralizadas y con la perspectiva de unos ratios de alumnos y profesores tan bajos que pueden hacer inviable su futuro. De ahí, que para poder reabrir sus puertas cuando así se les autorice, reclaman unas líneas de ayudas para poder afrontar en muchos casos alquileres y facturas durante el cierre obligatorio y también, con posterioridad, si se confirman esos ratios tan bajos de alumnado.

Las guarderías privadas también han solicitado una reunión con la subdelegada del Gobierno para transmitirle su difícil situación, solicitar ayudas para que los centros puedan subsistir, Ertes de trabajadores hasta diciembre en el caso de abrir, y que si hay un contagio tengan la garantía de poder volver al cese de actividad temporal por causa de fuerza mayor mientras dure cuarentena.