Las fruteras salmantinas que ‘trajeron’ el ‘Gordo’ de Punta Umbría y lo ganan por segundo año seguido

Agustina Sánchez y María Tello son dos de las personas más felices que se pueden encontrar este martes en Salamanca. Ambas trabajan en la frutería Tardáguila de la capital salmantina y por segundo año consecutivo han ganado el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad. Fue un amigo el que les trajo un décimo del 72897 a cada una procedente de la localidad onubense de Punta Umbría. 400.000 euros para cada una. Casi nada.

Pero no es la primera vez que Agustina y María se llevan el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad. El pasado año ya lo ganaron con el 26590 y gracias a las participaciones que repartió la escuela de judo Seiza. Cada una de ellas ganó 100.000 euros. Ambas aseguran que todavía no saben a qué van a destinar el dinero ya que el dinero que ganaron el año pasado todavía no lo han gastado.