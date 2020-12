Las farmacias salmantinas reciben los primeros test de autodiagnóstico del COVID-19

Ya es posible comprar en Salamanca el test de autodiagnóstico del coronavirus aunque, eso sí, necesita receta médica. Las primeras farmacias en recibirlos los obtuvieron entre el viernes y el sábado pasado, cuando Sanidad le asignó un código para poder prescribirlo, distribuirlo y venderlo. Este lunes aún no se han vendido unidades en las oficinas de farmacia consultadas por este periódico, debido a que algunas estaban cerradas por ser festivo y otras no habían tenido demanda. Estas pruebas permiten a los ciudadanos realizarse un test autodiagnóstico en su casa para saber si han pasado ya la enfermedad. Una de las principales características es su sencillez. Con un leve pinchazo en la yema del dedo cualquier persona sabrá en apenas 15 o 20 minutos si dispone de anticuerpos contra la enfermedad o no. “Su uso es muy fácil. El kit viene preparado y el prospecto indica los pasos a seguir. Es igual que el test de VIH”, explica la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Engracia Pérez Palomero. En primer lugar hay que pinchar en un dedo para obtener una gota de sangre, que se deposita en el kit al que se incorpora el reactivo. A los pocos minutos se puede saber si se ha pasado la enfermedad recientemente, aunque puede que no esté activa, o hace tiempo y ya se han generado anticuerpos.

Según Engracia Pérez el precio ronda los 25 euros. Tiene un grado de fiabilidad del 95% y el resultado debe ser ratificado con una PCR en el caso de ser positivo. El motivo por el que necesita receta es para garantizar la trazabilidad y control de las personas que se realicen el test. La farmacéutica que los distribuye pretenden repartir 500.000 unidades entre las 22.000 oficinas de farmacia de toda España.