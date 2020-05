Las familias, en vilo al no aclarar el Gobierno cuándo abrirán las guarderías

Familias, guarderías y ludotecas están viviendo el proceso de desescalada con una gran incertidumbre. Dudas porque nadie sabe cuando podrán volver a abrir los centros, lo que afecta de manera directa a los padres, que ya se han incorporado al trabajo o lo harán en las próximas semanas. El interrogante no lo ha disipado el Gobierno. De hecho, a lo único que ha contribuido es a acrecentarlo más, ya que anunció que su apertura tendría lugar en la segunda fase, pero ahora afirma que se anunciará en función de cómo evolucione la pandemia.

Lo único cierto es que los centros de educación infantil que dependen de la Junta no volverán a abrir en lo que queda curso, tal y como expuso la consejera. En cambio, los privados dedicados al primer ciclo, de 0 a 3 años, no tienen claro que pueden hacer. Cuando se dio a conocer el plan de desescalada, el Gobierno incluía su apertura en la fase dos, siendo la participación de los niños de forma voluntaria y siempre y cuando los dos padres trabajen. Sin embargo, la orden ministerial que regulaba las condiciones sanitarias en la fase 2, publicada el pasado día 16, no especificaba nada con las guarderías o ludotecas.