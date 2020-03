Las fábricas textiles de Salamanca, un salvavidas en tiempos del coronavirus

No es la única empresa que ha recibido propuestas para la fabricación de mascarillas. En Béjar también se han producido contactos en los últimos días para conocer las posibilidades de elaborar el producto allí. En este caso, las industrias señalan que existen más dificultades, porque ellas trabajan habitualmente con un tipo de tela que no suele utilizarse para las mascarillas. Pese a ello, siguen a la espera de noticias. La búsqueda de soluciones por la falta de abastecimiento va incluso a un nivel más cercano, con iniciativas con las costureras salmantinas. Estas profesionales esperan que les digan el tipo de tela y la estructura de las mascarillas que necesitan para confeccionarlas y entregarlas al hospital.

–A corto plazo no esperamos que entre mercancías. Y aunque entre, los proveedores pueden tener problemas si nos la venden a nosotros.

–Más de la mitad de ese material proviene de fuera. El problema es que el Gobierno ha requisado este tipo de productos, por lo que nuestros proveedores no nos pueden vender.

–Complicada. Nuestros proveedores no nos pueden suministrar material, por lo que no tenemos suministros de protección laboral, sobre todo para residencias.

–¿Cuántas llamadas habéis recibido en los últimos días?

–Solo a mi móvil he podido recibir entre 100-150 llamadas. Nosotros no solo vendemos a Salamanca también al resto del país.

–¿Se corre el riesgo de que se rompa la cadena de suministro?

–Yo creo que ya está rota. Me acaban de llamar para pedirme guantes y no tengo. Y aunque tuviera, no iba a dar abasto, porque es un problema del país.

–¿El Gobierno os ha dado alguna instrucción?

–No tenemos ninguna notificación, salvo que si teníamos stock, que lo comunicáramos entre el lunes y martes. El fin de semana sí que tuvimos muchos pedidos y casi agotamos todas las existencias.

–¿La situación es crítica?

–Sí. Si los distribuidores tuviéramos género, seríamos rápidos en suministrar a las residencias. Pero ellas ahora tienen que pedirlo a la administración y eso implica unos pasos, que aunque los intenten agilizar, tardan más.