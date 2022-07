Las entidades que conforman la Mesa del Refugiado de Salamanca invitan a sumarse a Junta y Subdelegación de Gobierno

En el capítulo de la atención prestada, en el pasado año la mesa atendió a “más de mil personas solicitantes o beneficiarios de protección internacional”, a través de las entidades sociales participantes.

En la primera acogida se reportó por parte de ACCEM la atención a 237 personas; Cáritas y Cruz Roja atendieron a 600 personas a través de los convenios suscritos con el Ayuntamiento; y Salamanca Acoge, YMCA, Fundación Cepaim a más de cien cada una de ellas, ha indica el consistorio en la nota de prensa.

Durante el primer semestre del año 2022, las diferentes entidades sociales pertenecientes al Pacto están realizando “una atención integral” a las personas que solicitan asilo y que no se encuentran en el Sistema de Acogida, “ya sea porque no han logrado entrar, no han entrado nunca o porque han salido por rechazo en primera instancia de la solicitud de asilo”.