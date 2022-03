Las empresarias salmantinas que se abren camino al frente de negocios

“Le hemos dado un aire nuevo, profesionalizando la empresa creando una marca y dando más visibilidad al negocio con presencia online. Hemos invertido mucho en maquinaria para tener una empresa automatizada, más avanzada para seguir creciendo”. Han cambiado la imagen y creado un showroom. “Ahora podemos acceder a otro tipo de clientes. Antes era el boca a boca, centrados en el cliente particular, pero ahora nos llama el profesional”, agrega. Cuando empezó, siempre pedían hablar con su padre. “Quizás eso no fue por ser mujer, sino por ser una cara desconocida para ellos, pero ahora ya no tengo ese problema”, admite. De hecho, confiesa que nunca ha tenido ningún obstáculo por ser mujer, incluso encontrándose en foros en los que todos son hombres menos ella. “Con esfuerzo todo se consigue, seas hombre o mujer”.

De taquillera a gerente tras estudiar cuatro

carreras

Tania Fernández empezó a estudiar la carrera de Físicas pero no le “terminaba de llenar”. Con 19 años dejó los estudios para probar un año trabajando. Comenzó como taquillera, vendiendo billetes de autobús en una empresa de transporte de viajeros salmantina. Ahora, 22 años después, se ha convertido por méritos propios en la gerente de esa empresa y en tiempos complicados por la pandemia y la crisis económica.

Tania fue taquillera, se sacó el carné para conducir autobuses y pasó al departamento de administración donde trabajó 13 años. En ese tiempo decidió aumentar su formación y concluyó cuatro carreras: Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Economía y Turismo. “Siempre fui muy inquieta y tenía claro que me quería quedar aquí. Defiendo que hay que formarse para seguir avanzando”, subraya.

Fue hace año y medio cuando se jubiló el gerente de la empresa y se publicitó el puesto con un proceso de selección. “Tenía claro que me quería presentar y me daba vértigo, pero no lo dudé. Me había estado preparando toda la vida para esto. No sé si me arrepentiré en un futuro, pero de lo que sí me arrepentiré es de no hacerlo”, explica. Nadie superó el currículum de Tania, que acumulaba además experiencia en el sector del transporte y lealtad a la empresa. Fue la seleccionada y desde entonces, esta mujer de 42 años ejerce de gerente, un puesto donde no ha dejado de aprender, confiesa.

“No he sufrido discriminación por ser mujer. Defiendo que hay que luchar, formarte y trabajar y, con eso y con todo, no lo tienes todo asegurado. Lo que sí le choca a la gente es la edad, porque tengo 42 años y estoy en un puesto de responsabilidad”, explica Tania, que trabaja de lunes a domingo, sorteando la crisis actual. “Estoy trabajando más que antes y más duro para que el negocio salga adelante”, reconoce esta mujer, que admite que su situación familiar, sin hijos, le facilita esa mayor dedicación a la empresa.