Las dudas de los médicos con la nueva forma de trabajo de máximo 35 pacientes diarios

Reconocen que dedicar un mínimo de 10 minutos a cada paciente mejorará la calidad asistencial que se presta. También aplauden las medidas que contribuyan a aliviar la sobrecarga asistencial, pero ante la falta de una comunicación más amplia y precisa, los médicos ven importantes lagunas en el sistema adoptado por Sacyl. “Hay muchas posibles excepcionalidades que no están aclaradas y que habrá que ir viendo según se producen”, apunta.

Tanto los médicos como los coordinadores de centros de salud consultados por este diario aseguran que no han recibido ningún tipo de comunicación sobre las nuevas agendas y, por lo tanto, siguen asumiendo más de 35 pacientes al día.

“¿Qué sucedería si yo me pongo mala y no puedo ir a trabajar esa mañana? ¿Llamamos a los 35 pacientes que tenía citados para decirles que no vengan, o los asume un compañero que ya tenía otras 35 citas?”, deja en el aire una facultativa salmantina.

La hipótesis que plantea no es tan retorcida y destapa uno de los mayores escollos con los que tiene que lidiar la Atención Primaria de Castilla y León: no hay médicos sustitutos en la bolsas de trabajo a los que poder llamar para cubrir imprevistos.

Salamanca es una de las provincias de Castilla y León con mejor situación de su Atención Primaria. De hecho, según apuntaban la pasada semana, solo habría dos plazas médicas sin cubrir en toda la provincia: una en Vitigudino y otra en Fuenteguinaldo. El resto de consultas cuentan con un médico, pero van con lo justo. Es decir, si alguien falla, no existe reemplazo posible y tienen que ser los compañeros de esa zona de salud los que acumulen pacientes del médico ausente.