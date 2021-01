Las dificultades que atraviesan las peluquerías: “Esto es la ruina”

El sector de las peluquerías atraviesa por un complicado momento. La crisis provocada por el Covid ha repercutido en un descenso de clientes, a lo que se une un incremento en los gastos de material e higiene para tener sus negocios acondicionados a las exigencias sanitarias. A todo ello, además, se suma otro factor. Pese a ser declarado un servicio esencial, sus servicios llevan un IVA del 21%. Por ello, el próximo miércoles llevarán a cabo una concentración, junto a esteticistas, para reclamar una rebaja al 10%.

“Estamos asustadas. En nuestro sector va a haber muchos cierres, esta crisis va a ser terrible. Esto va a ser la ruina para muchas peluquerías”, explica Olaya Martín, peluquera, empresaria, y desde hace muy poco presidenta de la Asociación de Peluquerías de Salamanca, que forma parte de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES). Ella expone la delicada situación del día a día. “Cada vez hay menos clientes, la mayoría siente miedo y otros por el tema económico. La gente se hace lo esencial, dejan más tiempo entre tinte y tinte y quien lleva mechas, se las da más espaciadas. O, por ejemplo, se cortan y no se peinan, cuando antes casi todo el mundo se cortaba y peinaba”, afirma casi con resignación. En todo ello influye, además, el toque de queda y el cierre de la hostelería. “Hay que tener en cuenta que el cierre de la hostelería nos influye a todos. Es mortal. Mueve todo. La gente ya no se prepara para salir, sino que van de casa al trabajo y del trabajo a casa y para ir a trabajar no vienes a peinarte”, explica.

Su guerra ahora, como todo el sector, pasa por reivindicar un SOS y exigir al Gobierno la reducción del IVA al 10%. “No tiene sentido que nos consideren un sector esencial y que se tribute al 21% de IVA, como un producto o un servicio de lujo”, defiende. Además, añade que “quizás mucha gente piense que apenas tiene repercusión, pero al final son muchos servicios los que hacemos y en la cuenta de resultados se nota y mucho”. Como empresaria, reconoce que “ahora tenemos que trabajar el doble para ganar menos de la mitad. Y, en mi caso, por ejemplo, he podido negociar el contrato de alquiler, con una rebaja, pero eso no pasa en todos las peluquerías”.

Al margen de la rebaja del IVA al 10%, motivo por el que se movilizarán a nivel nacional el próximo miércoles, desde las peluquerías reclaman más ayudas para EPIS, puesto que el gasto que realizan el enorme. “Son fundamentales, como conseguir bonificaciones fiscales. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en materia sanitaria y eso supone mucha inversión”.