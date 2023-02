Las dificultades de Olga para dejar de fumar: “Sin apoyo no lo hubiera conseguido”

Olga Paños lleva dos meses en los que su primer mensaje mensaje del día es: “Hoy no voy a fumar”. El cigarrillo con el que amanecía durante los últimos 22 años ha desaparecido de su vida. La pandemia le llevó a cambiar de rumbo de un vicio que ya consideraba parte de su vida. “Lo había intentado dejar varias veces por mí misma y había fracasado. Desde que empezó la pandemia fumaba más de la cuenta y me daba cuenta de que me cansaba más jugando con mi hijo”, describe.

Un cartel instalado en una farmacia de Ciudad Rodrigo le llevó a plantearse de una vez por todas dejar el tabaco. La publicidad era de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) que ofertaba cursos para dejar de fumar gratuitos con el apoyo de psicólogos. “Me hicieron una entrevista personal y comencé a utilizar esas herramientas para controlar la ansiedad y el estrés que te provocaba el reducir el número de cigarrillos”, detalla. Entre aquellos ‘trucos’ se encontraban el control de la respiración y ejercicios de relajación para evitar las “tentaciones”.

Olga realizó los cursos de manera ‘online’ con el apoyo de la psicóloga de la Aecc Sara Batanero, de la que se muestra “muy agradecida”. El proceso consiste en ir reduciendo la cifra de cigarrillos diaria hasta llegar al día “D” en el que finalmente se decide dejar de fumar. “Ese día es el más peligroso porque ya no puedes fumar un cigarro. No puedes enfocarlo a largo plazo, sino que tiene que ser una meta que te marques a diario”.

Se considera una “buena alumna” y cree que siguiendo las pautas de una forma “laboriosa” es posible “dejar de fumar”. Entre las ventajas que ha logrado estos meses, Olga reconoce que ha desaparecido la tos que la acompañaba de forma recurrente y ha evitado la sustitución de los cigarros por comida. “Cuando tengo ganas de echar un cigarro, bebo agua”, reconoce. Ante el nuevo fármaco reconoce que “sin motivación para dejarlo, no hay ninguna pastilla milagrosa”. Aunque lleva dos meses sin probarlo, aún no se considera exfumadora. Cada día se repite el mismo mantra. “Hoy no voy a fumar”.