Las desventuras de los Erasmus salmantinos en el curso COVID: del valiente al “atrapado”

Cada año los universitarios con becas Erasmus aportan el toque de exotismo a una Salamanca que con su llegada es más cosmopolita. Este septiembre ni la pandemia de coronavirus ha roto esa tendencia cíclica, aunque ellos mismos reconocen que España tiene muy mala prensa en el exterior en relación a la gestión de los contagios. Tanto que Estela no ha querido volver a China porque sus padres no le dejarían volver. Estela es el nombre que ha escogido para su estancia en España, por lo difícil que les resultaría pronunciar el chino a sus amigos y compañeros de Filología Hispánica. Cuando hace un año pisó Salamanca, reconoce que nunca pensó en que se produciría una pandemia de este calibre. “No he vuelto a casa porque considero que el avión es peligroso, pero además porque si ahora regreso tengo que abandonar mis estudios porque mis padres no me dejarían regresar a España”.

En China, los contagios ya están casi controlados y la sociedad ha regresado a su antigua normalidad. “En cambio aquí está todo, cómo decirlo, un poco más peligroso”, intenta restarle importancia. Aunque confiesa que le encanta Salamanca, vive prácticamente confinada. “Solo salgo para ir a comprar al mercado”.

Hace unos días llegaron a la ciudad desde Bérgamo (Italia), Nadia y Lorenzo. La filosofía del “carpe diem” domina en su caso, ya que consideran que dejar pasar la oportunidad de venir a estudiar a Filología sería un desastre en sus vidas. “Me he decidido principalmente porque no sabemos cómo irán las cosas en los próximos meses. Podía haber venido en el segundo semestre, pero puede que para entonces estemos peor y no quería dejar pasar esta oportunidad”, asegura Nadia. Antes de entrar en clase, en las escaleras de Anaya recuerda lo desangelado que estaba el aeropuerto de Bajaras cuando llegó. “Las distancias se guardaban porque no había nadie, estaba todo cerrado. Tenía que comer y solo había máquinas expendedoras”.

Reconoce que le gusta cómo la Universidad garantiza la salud de los estudiantes con distancias, medición de temperatura a la entrada de la facultad y el uso de geles. “Fuera ya es otra cosa, hay gente que sí cumple y otra menos”. Lorenzo lo tenía claro: o venía ahora a Salamanca a estudiar o no lo hacía nunca. “Es mi último año en la universidad y la última oportunidad que tengo de disfrutar de una beca Erasmus en una ciudad que me habían dicho que es muy bonita”. Ahora ha confirmado lo que le decían, aunque tenga que ver a los viandantes con mascarilla y menos turistas de lo habitual. “A mí me parece una ciudad segura. Mi familia me habla mal sobre la evolución de la pandemia en España, al menos es lo que se refleja allí. Pero a mí no me parece que sea para tanto, aquí la gente respeta las medidas”, aclara el Erasmus, con prisa para entrar en clase porque llega tarde. Antes deberá pisar una alfombra, echarse gel y medirse la temperatura en la entrada.