Las denuncias de salmantinos sobre la electricidad y el gas se disparan en Consumo

“El año pasado subieron bastante los expedientes de consumo por los servicios de electricidad y gas”, advierte el abogado a la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Salamanca, Roberto Bernal, como principal novedad sobre las reclamaciones efectuadas el año pasado.

El motivo es que con las subidas de las tarifas de la energía los clientes se fijaron más en la factura y se dieron cuenta de que estaban pagando servicios que desconocían que habían contratado o que estaban en un mercado de tarifa libre, por encima de los precios del mercado regulado.

“Aunque siempre se han producido prácticas comerciales poco transparentes, ahora se detectan más”, añade Bernal. El año pasado afloraron también un número notable de lecturas reales que no coincidieron con las del contador. No obstante, las denuncias por incumplimientos de contratos o por cláusulas abusivas de las compañías de telecomunicación volvieron a ser otro año mayoría. “Son empresas muy grandes y potentes. Se pueden permitir actuar en este sentido porque para ellos no conlleva un coste de imagen”, considera el abogado. Sostiene que estas compañías “arrasan” anticipando que solo una pequeña parte de los consumidores afectados va a reclamar.

“Juegan a ver si el cliente se cansa y desiste del proceso de reclamación porque es tedioso y provoca dolores de cabeza”, explica el representante de UCE Salamanca. A pesar de ello cree que es la mejor vía para atajar estos comportamientos. “Hay que insistir y que la gente reclame más de lo que lo hace para que de alguna manera nuestros representantes políticos recojan esta necesidad”.

La experiencia de la UCE coincide plenamente con la actividad registrada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). El año pasado tramitó 1.536 expedientes, un 25,47% menos que en el ejercicio anterior, según recoge la última memoria de actividad de este servicio municipal que tiene, como funciones más destacadas, la atención directa de información, ayuda y orientación a personas consumidoras y usuarias.

De los expedientes tramitados, el 83,9% corresponden con servicios, la mayoría de ellos sobre telecomunicaciones, consumo de electricidad y gas, agencias de viajes, hostelería, espectáculos y seguros, mientras que el 16,01% de expedientes se refirieron a productos.