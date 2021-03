El sistema informático del Servicio Público de Empleo (SEPE) siguió este jueves bloqueado por tercer día consecutivo tras ser víctima de un ciberataque, en concreto del virus Ryuk que encripta datos de los ordenadores que infecta. Los terminales de las oficinas del servicio público y del Ecyl siguieron apagados y los trabajadores no podían recibir llamadas. Esta situación afecta especialmente a las personas que se acaban de quedar en paro y que quieren iniciar el trámite de prestación, ya que el cobro se verá retrasado, así como el ingreso del pago único de los desempleados que se quieren poner por su cuenta.

Así lo certifica la salmantina Isabel Muñoz Gacto, del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Apunta también que actualmente no pueden volcar certificados ni de las personas que están en ERTE ni de los que entren. Este trámite se realiza en los primeros 10 días de cada mes y su retraso no tendrá repercusión en los trabajadores, ya que el Servicio Público ha asegurado que las prestaciones se han pagado con normalidad y que la situación no afectará a los solicitantes.

Por otro lado, tampoco se pueden enviar los ficheros de los contratos y despidos firmados estos días, aunque no perjudica a la incorporación de los trabajadores a su puesto porque lo realmente importante es que estén dados de alta en la Seguridad Social, donde no hay problemas de comunicación. Por último, hasta que el sistema no funcione tampoco se pueden enviar los certificados que se remiten al Inem sobre las bases de cotización para calcular las prestaciones, aunque si el bloqueo se soluciona en los próximos días tampoco afectaría a los nuevos demandantes. “El problema es que va a haber un desfase de información en el SEPE, que esperemos que no va ya a más”, confía la profesional. Por último, este jueves el Servicio Público recordó a los ciudadanos que no abrieran correos que no terminen en @sepe.es y que se suspende el cómputo de plazos hasta que se solvente el ataque.