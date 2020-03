Las compañeras de piso de la joven con coronavirus en Salamanca: “Parece que tenemos la peste, pero estamos bien y sin fiebre”

Permanecen tranquilas tras confirmarse el positivo de una de ellas tras haber regresado de Milán. Son siete amigas que viven en tres domicilios contiguos. Aunque solo tres de ellas viajaron a la ciudad italiana, todas están fijadas como “contactos de riesgo” y se encuentran en cuarentena en sus habitaciones.

Una de las compañeras ejerce de portavoz relata cómo están viviendo estos días con el objetivo de trasladar un mensaje de tranquilidad. Lo primero quiere aclarar que, aunque ellas querían que les hiciesen las pruebas del coronavirus, de momento solo se la han hecho a la chica de 19 años que supuso el primer positivo y ayer por la tarde a otra de las compañeras que no estuvo en Milán y solo por tener tos, uno de los síntomas sospechoso del coronavirus. “Al resto de las amigas (5) no nos han hecho ninguna prueba. Preguntamos si nos lo podíamos hacer todas porque estamos casi seguras que lo tendremos, pero los médicos nos han dicho que hasta que no aparezcan los síntomas no sirve de nada realizarla. Saldría negativa aunque la tuviésemos. Que tengamos calma hasta que haya síntomas”. Y es que entre el resto de sus amigos y conocidos que han tenido contacto con ellas se ha despertado una fiebre por querer hacerse la prueba. “Absolutamente todo el mundo que conocemos se quiere hacer la prueba, pero no es posible hasta que no aparezcan síntomas”, subrayan.