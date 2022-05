Las claves para construir una campaña política por Iván Redondo

El asesor y exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha ofrecido este miércoles en su conferencia en la Facultad de Derecho “Comunicación de campañas y políticas públicas” las claves para construir una campaña y convertirse en asesor político, “una raza totalmente diferente al político”, según sus propias palabras. Además de la política, “también debe dominar la comunicación”. Lo primero que ha advertido es que España está inmersa en un cambio de era, que se va a gestar con las ideas que estimulan a la generación que tiene entre 18 y 21 años: “los cambios nacen ahí”. Por eso es necesario escuchar el mensaje de la gente y saber conectar con ella. “El trabajo del asesor es hacer que las cosas pasen para un líder, para un candidato”, ha dejado caer a los cerca de doscientos jóvenes asistentes, ante los que se ha mostrado cercano, abierto y humilde. “La función es acercar al presidente a sus electores sin intermediarios, con el elector medio que decide las elecciones”. Les ha advertido que en su trabajo no se debe buscar el éxito, “sino un objetivo que a veces es lograr un diputado más”. Ha definido su carrera como “un accidente”, una trayectoria con fracasos y éxitos que le han llevado al lugar en el que está. Ha hablado sin tapujos sobre su sorpresivo despido de Moncloa: “Hay que saber ganar, perder y parar”. Precisamente se encuentra en esa etapa de frenada y de disfrutar de todo de lo que no podía en medio de las campañas como la de José Antonio Monago o Xavier García Albiol. El exgurú de Sánchez cree que es compatible ser consultor independientemente de las ideas políticas: “Siempre me ha funcionado la máxima de que la idea es más que la ideología. Debes tener la idea como método y luego giras a izquierda o a derecha”. Las claves para esa buena campaña: la menor contradicción posible, coherencia máxima y diferenciación, “lo mejor para esto es una buena causa”. En sus palabras no se aprecia resentimiento contra el presidente, todo lo contrario. “Pedro Sánchez puede ganar al 90% contra PP y Vox, pero debe saber sumar con Yolanda Díaz”. Precisamente ha instado a la izquierda a sumar. “Debe saber simplificar la oferta de izquierda como la ha simplificado la derecha”. Calificó al presidente “como la persona más capaz” en política internacional: “cuando Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, nadie le para”, por lo que el Gobierno tiene “todos los elementos” para revertir situaciones como su mala prensa económica dentro de España.