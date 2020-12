Las claves de la mejoría de Salamanca, según los especialistas

Salamanca ha protagonizado la mejoría más llamativa de Castilla y León en cuanto a la situación epidemiológica. Partía de una situación dramática, con una incidencia cercana a los 1.300 casos por 100.00 habitantes a finales de octubre, y actualmente tiene el promedio de contagios más bajo de toda España (81,18) según atestigua el Instituto de Salud Carlos III.

El propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, lo destacaba este fin de semana señalando tres factores determinantes: “Excelentes datos en Salamanca que avalan el cumplimiento de las normas, el compromiso de la Universidad y el trabajo del Ayuntamiento”.

La responsabilidad de los ciudadanos para cumplir con las restricciones impuestas, los protocolos en las aulas y el trabajo de la Policía Local, que en varias semanas ha sido la que más denuncias ha realizado en la Comunidad por incumplimiento de las normas frente al COVID.

Durante estos meses la Junta ha aplicado una serie de medidas restrictivas dirigidas básicamente a obstaculizar el contacto social -toque de queda, cierre de hostelería, cierre de las fronteras regionales- junto a otras medidas sanitarias como la implantación de los test de antígenos a finales de septiembre, los rastreos periódicos en residencias de ancianos y los cribados masivos en municipios con una incidencia especialmente elevada.

El plazo para comprobar la efectividad de una medida oscila entre los 10 y 14 días y de todas las normas aplicadas recientemente, la que parece tener un efecto más notorio a los pocos días de su implantación es el toque de queda a las 22:00. Aunque la Consejería de Sanidad no ofreció ayer su opinión -a pregunta de este diario- sobre cuál es la clave de esta mejoría, la Junta lleva semanas defendiendo el toque de queda como una estrategia casi innegociable. Así lo señalaba el propio Igea cuando advertía que no prevé retrasar el horario de cierre de los restaurantes para no tener que modificar el toque de queda: no por la hostelería en sí, sino para evitar las fiestas y botellones asociadas a los horarios nocturnos.

En las Urgencias COVID del Hospital de Salamanca se atendió este viernes a 11 pacientes (3 positivos), mientras que el sábado fueron 9 (1 positivo) y el domingo otros 11 (3 positivos).

Los especialistas calculan que “entre el 18 y el 20 de diciembre ya podremos ver si el último puente pasa factura o si la gente se ha portado bien”, señala el doctor Zapico.