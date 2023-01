Las carreras nocturnas de coches, el caballo de batalla de este barrio salmantino

LA GACETA llegó en autobús ayer por la mañana al barrio de Los Alcaldes para comprobar si las quejas vecinales referentes al transporte urbano y a la mala comunicación del barrio con el centro de la ciudad salmantina eran ciertas. Para llegar al destino en la línea asignada desde el centro de la ciudad, la número 5, las paradas más cercanas se encuentran en Torres Villarroel número 2 y, posteriormente, en el Paseo Carmelitas número 85. Las líneas 1 y 11 de autobús, por el contrario, tienen paradas más próximas al centro, en Plaza España y en la Avenida Mirat, sin embargo, el destino de ambos es Buenos Aires y, aunque tienen alguna parada cercana, en la avenida de Lasalle, no pueden saciar las necesidades de los usuarios de Los Alcaldes.

Román García, presidente de la asociación de vecinos del barrio, relata a este periódico el “completo abandono” que sufre un barrio como Los Alcaldes “nuevo y repleto de juventud”. A pesar de ser una zona mayoritariamente residencial, no quiere que el lugar en el que viven se convierta en un “barrio olvidado” por el Consistorio y que la institución les ofrezca los mismos servicios que aquellos de los que gozan los barrios más próximos a la ciudad salmantina. “Esta preocupación ya la trasladé hace meses al Ayuntamiento a través de una conversación con el concejal responsable y pensaba que lo iba a estudiar, sin embargo pasan los meses y no he obtenido respuesta”, reconoció el presidente de la asociación, haciendo hincapié en la posibilidad de aumentar el recorrido de la línea 1 de autobús: Buenos Aires-Los Cipreses y de conectar el barrio con el centro de la ciudad: “Una persona que tiene que ir a trabajar al Rollo, por ejemplo, por mucho que coja el primer autobús no llega, ya que la parada más próxima al centro de la ciudad está en el paseo Carmelitas o en Torres Villarroel”, explicó. Las marquesinas también son uno de los anhelos de los vecinos: “Estamos esperando a que las concedan, hay pocas y los días de mal tiempo son necesarias”, afirmó el presidente. Desde el Ayuntamiento aseguran que han trasladado a la asociación de vecinos la imposibilidad de hacer modificaciones en la línea 1, ya que retrasaría los tiempos de espera y perjudicaría al resto de usuarios.

Otro problema que preocupa seriamente a los vecinos de Los Alcaldes son los excesos de velocidad de multitud de usuarios en las avenidas Alcalde Beltrán de Heredia y Alcalde Málaga Guerrero. Los infractores campan a sus anchas en ambas, ignorando las limitaciones de velocidad y llevando a cabo derrapes y trompos en la calzada a altas horas de la madrugada. “Los vecinos que viven en los pisos cercanos a estas avenidas se quejan por el ruido nocturno y por la inseguridad que esto genera”, reconoció el presidente.

También quiso hacer hincapié en el papel que tiene la Policía Local sobre estas conductas negligentes: “No pedimos que estén aquí todo el día, por supuesto que no, valoramos mucho su trabajo, pero si que podrían pasarse de vez en cuando para controlar un poco la situación”, explicó el presidente. Aún así, después de trasladar estos problemas al concejal responsable de Tráfico del Ayuntamiento de Salamanca, el barrio obtuvo una mayor señalización: “Nos prometió badenes limitadores de velocidad en las avenidas cercanas a la glorieta Alcaldes pero aún no han llegado, aumentó la señalización en los meses siguientes pero seguimos esperando esa medida que pueda garantizar acabar con la conducción temeraria de algunos usuarios”, afirmó el presidente de la asociación, esperando que esa medida “algún día se materialice”.Tras esa reunión del Ayuntamiento con la asociación de vecinos, el Consistorio traslada a este periódico que se mejoró la señalización de la zona, incluyendo señalización máxima a 30km/h y un radar. Además, se está estudiando la ampliación de calles residenciales y se está estudiando que esta zona se incluya en la misma, es decir, con una velocidad máxima de 20km/h.