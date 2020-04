María tenía todo preparado para su boda soñada con Jorge. No le gusta improvisar y le gusta que cada detalle esté en el lugar que le pertenece. En septiembre de 2018 ya tenía la fecha elegida: el 30 de mayo. Había que poner en común la pequeña ermita de Buenamadre donde iba a ser el enlace católico con el restaurante. Fue minuciosa con las invitaciones, los pequeños detalles, pero no contaba con el invitado especial del coronavirus que ha condicionado todos los eventos sociales.

Nada más que se empezó a conocer la magnitud de los hechos antes de la proclamación del estado de alarma, María quiso cancelar la boda, pero aún era pronto. “Al principio me pidieron tranquilidad en el restaurante, pero mi prioridad era que no fallara nadie por cuestión de miedo”, explica. Con el paso de los días comenzó a reinar la evidencia y empezaron las cancelaciones: ceremonia, restaurante, viaje de novios, flores, etc... “ “Es un shock porque todo lo que tenías planificado desde hace casi dos años se cae. Nadie se atrevía a decirlo, pero no pilló a nadie de sorpresa la cancelación”.

Su boda soñada contaba con 250 invitados. Empezaron a prepararla en septiembre de 2018 y para evitar que coincidiera con bodas de sus amigos la llevaron hasta el año 2020. “Pensábamos que lo habíamos hecho con mucho tiempo, pero hacer coincidir diferentes cosas es imposible si no se hace así”, aclara. Aún no ha podido hacerles llegar la invitación, situación que tenía prevista para Semana Santa. Ha tenido que ser a través de WhatsApp la notificación del aplazamiento del enlace matrimonial. “Queremos dar seguridad a los invitados, pero también nos daba pena por los fotógrafos que tienen esta época importante del año”, detalla.

Llegó el momento de posponer las celebraciones a una nueva fecha: el 12 de septiembre. María agradece que todo hayan sido facilidades que, por el momento, no le han supuesto ningún coste añadido. “Una de las dudas que tenemos es con el safari en África porque lo hemos podido aplazar a septiembre, pero no sabemos como estará la situación entonces para viajar”, expresa.

El aplazamiento de la boda a septiembre no le aporta aún tranquilidad. “No sé si se podrá celebrar o tendremos que aplazarla de nuevo a 2021”, explica María. Y es que la incertidumbre de cómo evolucionara la situación deja en el aire muchas preguntas sin respuesta que seguro no se podrán celebrar en el mes de mayo, pero que se desconoce si habrán cambiado en septiembre. ¿Habrá besos en la boda?; ¿separaciones entre invitados?; ¿será necesario el uso de mascarillas? Ninguna cuestión resuelta en una nueva fecha en la que las invitaciones ya impresas figurará el 30 de mayo. Lo más importante para María es que nadie tenga “miedo” a ir a su boda. Que su día soñado también sea el de sus amigos y familiares. “Sea cuando sea quiero que estemos todos y no falte nadie”. Las campanas no repican a boda en mayo... pero volverán a hacerlo con fuerza.

Una decena de matrimonios aplazados en la Catedral y quince en La Purísima

Los enlaces matrimoniales han ido cayendo uno detrás de otro tras declararse el estado de alarma. A las restricciones que existen en los templos católicos, actualmente sin culto, se suma la celebración posterior en los restaurantes. Fuentes del Cabildo Catedralicio señalan que los principales matrimonios cancelados están llegando ahora de bodas previstas para el mes de junio, pero que han tenido ya que suspender enlaces en marzo y abril, uno cada mes. En el caso de mayo había 4 previstas y 5 para junio que también se han suspendido todas. La mayoría de los novios está optando por aplazar al año 2021 las bodas como opción mayoritaria.

La Unidad Pastoral Centro Histórico que aglutina las parroquias de La Purísima, San Martín, San Julián y San Sebastián también han visto como se están cancelando la mayoría de los enlaces. Por el momento, ya han sido 15 los novios que han optado por el aplazamiento, pero a diferencia de la Catedral, la mayoría están eligiendo nuevas fechas en los meses de septiembre y octubre. “Casi la inmensa mayoría, más que cancelarlas para otro año, se está optando por el otoño”, explica Policarpo Díaz, párroco de La Purisima.

Desde la Iglesia católica no se están poniendo impedimentos a la hora de trasladar los matrimonios, aunque el principal problema reside en hacer coincidir la fecha de la celebración religiosa con la comida posterior en un restaurante. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los novios se encontrarán con el mismo problema y querrán encajar en el último trimestre del año todas las celebraciones, dado que todo apunta a que en el verano no se van a poder realizar este tipo de actos masivos.