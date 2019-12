Las calles salmantinas, escenario de un nuevo rodaje de cine

Arrancó este viernes en Salamanca el rodaje del documental sobre la escritora Carmen Martín Gaite, que dirige la cineasta Mariela Artiles con producción de Chema de la Peña. Contará con localizaciones en Los Bandos, el Casino, la Plaza, el café Novelty, la parroquia del Carmen o la casa de María la Brava.

“La Reina de las Nieves. Luces y letras en la vida de Carmen Martín Gaite” es fruto de varias casualidades. Cuenta Mariela Artiles, salmantina de nacimiento, que cuando estaba viviendo en Inglaterra el único español que hablaba era cuando la llamaba su abuela por teléfono. “Siempre me contaba que había leído un libro de Carmen Martín Gaite, que era su escritora favorita. Y me decía que buscara esos libros”, rememora la cineasta en el Casino antes de entrevistar al presidente de la entidad, Alberto Estella.

“Años más tarde”, proseguía Mariela Artiles, “descubrí que mi abuela tenía una biblioteca pequeñita en Los Santos con todos los libros de Martín Gaite. Como escritora de guiones me di cuenta que era una autora muy observadora de la época en la que vivía y leyéndola, me identifiqué mucho con Salamanca. Más tarde llegó el día en que Chema de la Peña me dijo que quería producir un documental sobre Carmen Martín Gaite y que si quería dirigirlo yo. Me sorprendió mucho esa casualidad. Le dije que sí y empecé a investigar más. Yo solo había leído las novelas de la escritora. No sabía nada de ella como ensayista, guionista, poeta... era muy polifacética”.

También fue actriz en obras de teatro cuando estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. “Incluso hizo un papel pequeñito para una película de José Luis Borau. Y juntos adaptaron el guion de “Celia”, comenta Mariela Artiles. Charo López fue la actriz de “Entre visillos”, una serie de televisión de los 70. “Carmen Martín Gaite ayudó a adaptar el guion de su novela para la serie. Charo López cuenta que la veía muy de pasada, pero que se sentía muy identificada con el personaje que le tocó”, dice la cineasta que ha vivido en Manchester 20 años y que conoció a Chema de la Peña (y a Gabriel Velázquez) tras programar su película “Sud Express” (2006) en el Festival de Cine ¡Viva! de Cine Español y Latinoamericano.