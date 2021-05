Las bodas regresan a las iglesias salmantinas

El mes de mayo no solo ha supuesto un regreso de las comuniones dentro de la mayor normalidad posible. Las bodas por la iglesia vuelven a recuperar poco a poco la normalidad tras un 2020 en el que los enlaces fueron prácticamente nulos. La Diócesis informó que el pasado año solo hubo 40 bodas en todo el territorio , lo que supone un descenso del 90% respecto al año anterior.

Mayo, junio y julio meses preferidos para contraer matrimonio en la capital con escasa presencia de agosto

Se da la circunstancia de que por el momento de los templos del centro el preferido está siendo La Clerecía, que se tramita a través de la parroquia de San Sebastián, y ya supera a las parejas que han confirmado que se casarán en la Catedral Vieja, uno de los lugares preferidos por excelencia. También está teniendo mucha acogida la capilla de la Universidad. No obstante, desde la basílica tienen pendiente muchas parejas que aún no han confirmado la fecha exacta, pero que lo harán próximamente. Es decir, no se ha iniciado el trámite del expediente por lo que aún siguen en duda.

Otro de los cambios principales que están observando es el aumento de las confirmaciones de bodas para los dos próximos meses. Mientras mayo era hasta ahora el favorito para las comuniones, también comienza a serlo para las bodas con un goteo constante de parejas que han optado por el matrimonio durante estas fechas seguido de junio y julio. Eso sí, por el momento no se ha notado un aumento de confirmaciones de las parejas tras caer el estado de alarma.