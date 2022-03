Las asociaciones de transporte piden “respeto” para los profesionales que quieran trabajar

Las dos asociaciones de transportistas de Salamanca, Aestradis y Astasa, se han reunido este viernes en la Cámara de Comercio a buena parte de sus asociados en una tensa reunión para explicarles la postura de las entidades de no secundar el paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte por Carretera. “Pedimos respeto al sector y que quien quiera trabajar, que trabaje, y el que quiera parar, que pare. Pero que no hay que parar por coacciones ni por amenazas, sino por la convicción de que la situación está mal”, subrayó Juan Luis Feltrero, presidente de Aestradis y Fetracal (la patronal de Castilla y León), que reconoció que también abogan por que “se baje el combustible y muchas otras cosas, pero no es la forma de hacerlo” con el paro.

En la misma línea se pronunció el presidente de los transportistas autónomos, Astasa, José Antonio Mateos: “Apoyamos a los socios que quieren parar y pedimos respeto para la gente que quiera ejercer su derecho a trabajar”, reiteró Mateos, que admitió que la situación “se está complicando a nivel nacional” pero espera que “Salamanca no se convierta en esos puntos calientes”. Ambos reconocieron que escucharán y estudiarán las propuestas de los socios y valorarán convocar una asamblea para que manifiesten la postura mayoritaria.