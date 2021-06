Las asignaturas de Latín y Griego, al borde de la desaparición con la nueva ley educativa

La Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como “ley Celaá ”, supone una nueva vuelta de tuerca para las Humanidades, y más en concreto para el estudio de las asignaturas de Latín y Griego. El área de las enseñanzas clásicas no tiene ninguna materia troncal reconocida a lo largo de todo el ciclo educativo de Secundaria. Solo se menciona la Cultura Clásica como una optativa de obligada oferta en la ESO. Una “puñalada” que podría llevar a la desaparición de los estudios clásicos en Secundaria (ESO) y Bachillerato, tal y como denuncian los profesores y la Sociedad de Estudios Clásicos.

La cuestión es que con la nueva ley estos estudios pasarán a un segundo plano. “Es muy difícil que se mantenga el carácter obligatorio de la asignatura de Cultura Clásica”, señala el representante en Salamanca de la Sociedad de Estudios Clásicos, que insiste que es la clave para que los alumnos elijan Latín y Griego en Bachillerato. En concreto, solo se menciona la Cultura Clásica como optativa. Además, su impartición o no quedará en manos de los equipos directivos de los centros.

Los profesores de las antiguas lenguas temen que con la crisis económica que seguirá a la sanitaria se hagan recortes y aumenten los problemas para estas asignaturas ya que aseguran que cuando los grupos son pequeños, en especial en los centros rurales, las autoridades educativas tiran hacia atrás. “No son asignaturas masivas, ni pretendemos que lo sean, pero sí queremos asegurarnos de que todos los alumnos que quieran estudiar estas asignaturas puedan hacerlo porque están en su derecho, pero no siempre es así porque en los centros donde salen grupos pequeños de 3 o de 4 alumnos a veces no los autorizan” subraya Santamaría y añade: “El criterio no puede ser económico, la administración tiene que darle la formación que quieren, están en su derecho”. El miedo de Santamaría es que establezcan un mínimo de alumnos muy elevado para que se autoricen estas clases, lo que haría peligrar también el contrato de numerosos profesores interinos.