Las anécdotas de los Erasmus ‘salmantinos’ repartidos por Europa en este curso tan atípico

Como el conjunto de los estudiantes, los Erasmus también están viviendo un curso diferente. En Italia, Alemania o Francia, las clases son en su mayoría “on line”, así que los españoles que optaron por desplazarse han vivido un Erasmus “en línea”, aunque no se arrepienten, al contrario, la mayoría están dispuestos a volver en enero tras las vacaciones de Navidad.

“Tuve todas las dudas del mundo antes de irme”, reconoce Marta Gómez San Segundo, alumna de 5º curso de Medicina que disfruta de este año en la Università degli Studi di Firenze (Florencia). “Las clases en principio eran presenciales, aunque solo para los alumnos italianos, a los Erasmus nos dijeron que cuando tuvieran todo más organizado podríamos escoger una asignatura e ir a clase de esa materia, pero cuando ya íbamos a empezar se impusieron las restricciones a nivel nacional”, explica, aunque no está decepcionada con la experiencia pues asegura: “Mi sueño era estar en Florencia”. Ya en Salamanca, tras ver a la familia, piensa en volver.

En el último curso del grado en Historia, Lucía Pérez Sánchez se lanzó a la aventura Erasmus en Lyon. “Pensé realizar mi Erasmus durante solo el primer semestre, pero cuando pasé los dos primeros meses en Francia opté por ampliar mi estancia porque fueron muy gratificantes. Es cierto que con las restricciones sanitarias no puedes disfrutar al cien por cien, pero hay que buscar el lado bueno”, dice y explica que las clases comenzaron presenciales y han terminado “on line”. Ha vuelto a Salamanca por un mes, aunque no le resultó fácil hacerse la PCR porque no encontraba dónde. En enero volverá.