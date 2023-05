Las ambulancias salmantinas no cumplen con los servicios mínimos marcados por Sacyl

Los profesionales de las ambulancias salmantinas han alertado a la Consejería de Sanidad de que “existe tanto déficit de trabajadores”, que ni siquiera es posible cumplir con los servicios mínimos que Sacyl ha fijado para el desarrollo de la huelga indefinida.

El pasado 17 de abril comenzó una huelga indefinida del transporte sanitario en Salamanca. El motivo es que la empresa concesionaria de las ambulancias salmantinas no ha puesto todavía en marcha el nuevo contrato acordado con la Junta, y que implicaría aumentar el número de vehículos, además de renovar toda la flota de ambulancias.

La Gerencia Regional de Salud publicó en el Bocyl que, teniendo en cuenta que el servicio de ambulancias salmantinas debería contar a día de diario con 56 ambulancias y 67 trabajadores, los servicios mínimos para la huelga tendrían que serían de 40 vehículos y 51 trabajadores.

“El problema es que un día normal, sin que haya huelga, solo trabajamos unos 45 o 48 trabajadores. Es decir, que no somos capaces de cumplir los servicios mínimos porque incluso sin huelga ya somos menos”, apunta el presidente del comité de empresa por SP-TES, José María García.

El representante sindical añade que “este domingo solo hubo 8 profesionales cuando el servicio programado estipula que sean 51”.

Desde el comité de empresa, recalcan que este incumplimiento no ha sido puntual: “El motivo no es otro que la inacción por parte de la Consejería de llevar un control para que los servicios mínimos se cumplan, cosa que no ocurre, ya que ninguno de los 15 días que llevamos de huelga la empresa ha cubierto con los 51 efectivos necesarios para el transporte de programado, tal y como estipula le Bocyl del 13 de abril”.

La conclusión extraída por los profesionales es doble. Por un lado, que la huelga no se estaría notando especialmente puesto que “la dotación de profesionales es igual de baja que siempre”. La segunda conclusión es que “si actualmente harían falta cerca de 60 trabajadores para cumplir con las condiciones del viejo contrato, la carencia será mucho más grande cuando entre en vigor el nuevo contrato acordado con la Junta de Castilla y León”. Somos una plantilla de 260 trabajadores, cuando deberíamos ser 320, y con el nuevo contrato 360”, reiteran.

Los trabajadores añaden que para minimizar la falta de profesionales disponibles, “ha habido días en los que la empresa ha tenido que trasladar personal del servicio de programado al servicio de emegencias para tener cuberto el 100% de este servicio, con lo que se han visto aún más los incumplimientos de los servicios mínimos por parte de la UTE”.

José María García indica que “la huelga se ha notado en tanto que el Hospital, por prevención, ha anulado consultas y algunas citaciones que requieren de ambulancias, pero no sé cuanto tiempo más mantendrán esta programación”.

Una de los objetivos que los trabajadores buscan con esta huelga es llamar la atención de la Junta de Castilla y León para que sean ellos quienes “le den un toque de atención” a la empresa concesionaria. “Esperemos que ahora que se ha registrado por escrito toda la documentación tomen cartas en el asunto y vigilen que la empresa cumple con lo que ellos mismos han estipulado”. También destacan que en este momento no se está hablando de vehículos -cuyo retraso se puede justificar por los problemas de distribución el sector-, sino de personas. “Llevamos años con menos trabajadores de los necesarios”, afirman.

Este diario se puso en contacto con el departamento de comunicación de la empresa Emersan para ofrecer la posibilidad de reflejar su opinión o que puntualizaran si están de acuerdo, o no, con los datos facilitados por los trabajadores, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.