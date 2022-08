La XXXIV edición del Feria del Barro reúne a 18 artesanos de distintas regiones

La Feria del Barro de Salamanca celebra una nueva edición a lo grande. La plaza de Anaya es la sede de uno de los principales punto de encuentros entre artesanos a nivel nacional y, en especial, de la provincia salmantina.

“Es una de las ferias más importantes que existen de cerámica y alfarería del ámbito nacional. Tenemos una representación bastante variada” afirma Tomás Pérez, socio de Arbasal y alfarero de Alba de Tormes.

Entre los 18 puestos de artesanías se encuentran las obras de Rocío Aguado. La artesana expone sus pinturas a través de “murales cerámicos de forma artesanal, pintados a mano y sometidos al proceso químico del horno”. Aguado entró al mundo de la cerámica por casualidad: “vengo del mundo del diseño 5 años y, nada más terminar, no encontré trabajo. Entonces me anoté de cerámica en Madrid” afirma la artesana con 20 años de trayectoria. Y agrega: “¡agradezco la vida porque me encanta la cerámica!”

La casualidad también fue el motivo que llevó a Mercedes Bergara a dedicarse a las artesanías. Bergara tenía “otra vida y otra historia” antes de comenzar a estudiar cerámica. La artesana utiliza colores armónicos verdes y azulespara sus productos ya que le transmiten el “mar, el mediterráneo, Mallorca”. La Feria del Barro permanecerá abierta al público hasta el 21 de agosto, con un horario de 10:00 hasta las 23:00.