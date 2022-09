La vuelta al cole a los 101 años de Pepa para volver a caminar

Como ella más de 3.700 personas mayores retoman sus actividades en la organización humanitaria con la “ilusión del primer día” . La mayoría son mujeres (77%), según detalla la psicóloga Carmen Hernández, que va recibiendo a los participantes en las distintas iniciativas de paseos saludables y estimulación cognitiva. Julia Esteban y Paca de Vega de Dios se han convertido en amigas inseparables. Son de las veteranas de la iniciativa Paseos Saludables, en su versión “suave”, según describen. Son charlatanas y vecinas. “Antes de la pandemia tuve que dejar los paseos por una anemia, luego vino la pandemia y después me rompí el tobillo. Aunque tengo que ir con bastón no faltó a los paseos”, explica mientras Paca detalla que tras la muerte de su marido hace dos años tratar de “no estar parada y hacer actividades” le permite “evitar la soledad”. “Es el mejor antídoto”, incide.

Antes, cuando estaba en casa, no hacía nada y me pasaba el día sentada. Desde que vengo al centro de Cruz Roja estoy mucho más activa”. Pepa está a punto de cumplir los 101 años y afronta con ilusión la ‘vuelta al cole’ y el regreso de las actividades al Centro de Estancias Diurnas donde ha aprendido a “volver a caminar” tras una operación de cadera. “Antes cuando estaba en casa, no hacía nada”, recuerda.

Fue profesora durante años y ahora a los 79 años no quiere dejar de aprender. “Tengo la ilusión de una cría pequeña estos días”, reconoce tras haberse sentido “muy acogida” desde el primer día. “Me sirve para refrescar la inteligencia y la memoria. En la pandemia me abatió un poco la soledad, pero hemos salido adelante”, subraya. En los talleres de estimulación cognitiva, Pilar Sánchez ha recuperado a sus 86 años las ganas de aprender. “Ya ni me acordaba donde se ponían las cifras que sobraban al dividir por cajas”, bromea siempre con una sonrisa en la boca. Antes de la pandemia le encantaba viajar, pero ahora ha aprendido a saborear cada pequeño reto de cada día con las actividades. “Uno de los secretos para llegar bien a mi edad se encuentra en no parar y estar muy activa”, descubre como esencia de la eterna juventud.

Desde Cruz Roja, según destacan los profesionales, se hace una apuesta por potenciar la independencia y la autonomía de las personas mayores a través del ‘Programa de Permanencia en el Domicilio’. Para que, como Pepa, nunca desaparezcan la ilusión por volver al cole.