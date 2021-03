La vuelta a casa de la actriz salmantina Charo López

Chema de la Peña, cineasta salmantino, ha terminado este sábado en la ciudad del Tormes el rodaje de un nuevo largometraje para el programa “Imprescindibles” de La 2 de TVE. El documental está protagonizado por la actriz salmantina Charo López y llegará en los próximos meses a las salas, donde se exhibirá en primicia, para posteriormente emitirse en el espacio de Televisión Española.

Con el nombre “Me cuesta hablar de mí”, la película realiza un viaje por la vida personal y sobre todo profesional de la actriz charra. “Charo López tiene esa dualidad, porque hablar de su vida personal y su mundo interior siempre le cuesta mucho. Podríamos decir que es un poco esquiva. Quiero mostrar esa parte de ella que nadie conoce. Yo en mi casa he crecido con su nombre siempre presente. Para mi madre las series en las que salía ella eran de visión obligada”, reconoce Chema de la Peña al preguntarle por qué eligió a la salmantina para esta nueva producción.

El rodaje ha concluido este sábado, después de haber recorrido los lugares que han marcado la vida de la protagonista. Empezando en Madrid, donde la actriz finalizó su licenciatura, han llegado hasta Salamanca, parada obligatoria por ser la ciudad natal de ambos. Aquí la grabación ha durado tres días. “Estoy con un nudo de emociones y muy feliz. Grabar en esta ciudad significa que nada me sea indiferente. Volver me trae muchos recuerdos”, confiesa Charo López sentada en las escaleras de la plaza de Anaya, donde comenzó sus estudios de Filosofía y Letras, y donde reconoce que nació su vocación por el mundo de la interpretación: “Aquí venían a buscarme los universitarios de las facultades de Derecho y de Medicina para hacer teatro. Fueron mis primeras funciones.”

También el Teatro Liceo ha servido de escenario para el rodaje. En esas paredes, la intérprete ha representado alguna de sus grandes obras, tales como “Ojos de Agua”, que reescribe el pasado y futuro del mito inmortal de La Celestina. Esta vez se subía para interpretar su propio personaje, una tarea “nada fácil”, dice. “Rodar en el Liceo me ha traído muchos recuerdos, es toda una vida. Yo he interpretado a muchos personajes, pero nunca había hablado de mí. Y justamente ‘Imprescindibles’ se trata de eso, de vaciar todo lo que una lleva dentro. Ayer ese escenario me trajo muchas emociones, pero también muchas risas. Estoy con los sentimientos a flor de piel”, explica la actriz emocionada.

Otros lugares como la Plaza Mayor, donde ha rodado escenas junto a su hermana Marisa, el colegio de las Jesuitinas, donde estudió, o la calle Prior, donde vivió y creció junto a su familia, han formado parte del recorrido salmantino.

En el documental también han participado compañeros y amigos de profesión de la protagonista como Julieta Serrano, Emilio Gutiérrez Caba, Javier Gurruchaga, Manuel Hidalgo o Eusebio Lázaro, entre otros. Junto a este último interpretó “El otro lado”, una obra del dramaturgo Ariel Dorfman.

Con más de 100 trabajos en cine, televisión y teatro, la salmantina Charo López recibió en octubre la Espiga de Honor de la 65 Semana Internacional de Cine en Valladolid, un reconocimiento a su trayectoria profesional, que tomó auge con producciones como ‘Maribel y la extraña familia’ o ‘Los gozos y las sombras’, hoy convertidas en historia de la televisión.

Chema de la Peña, acompañado por un equipo de ocho personas, dirige este nuevo documental para TVE, después de haber cultivado otros como el de Mario Vargas Llosa, premio Nobel, un trabajo rodado en Madrid, Lima y París. Director también de películas como ‘De Salamanca a ninguna parte’ o ‘23F: la película’ (2011), reconoce que “este rodaje esta siendo más especial de lo normal”. “Siempre es un placer traer las cosas a casa, pero en este caso más aún, porque me acompaña Charo que también nació y vivió aquí. Desde que de joven empecé a ver sus películas en el cine he sentido una gran admiración por ella”, asegura.

El documental biográfico será un reflejo de toda una carrera cinematográfica de dos nombres importantes de la cultura de nuestra ciudad.