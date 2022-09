La voz de un salmantino desde La Palma: “La zona afectada por la colada de lava es lo más parecido a un escenario posbélico”

Un año después de la explosión del volcán de La Palma, Felipe Ramos, concejal de la oposición en Los Llanos de Aridane vinculado a Salamanca, explica cuál es la situación en la isla y las consecuencias que ha dejado la lava que aún cubre parte de la isla.

“Físicamente ha cambiado la morfología de la isla, en la zona de costa ha aumentado la superficie y ahora el volcán tiene un cono y cráter visible desde el valle de Aridane”, señala y reconoce que él, pese a vivir muy cerca del volcán, no se vio afectado directamente y nunca fue evacuado.

Desde su casa puede ver el volcán, pero, además, se ha acercado a observarlo de cerca y reconoce que impresiona la destrucción que ha ocasionado. “He podido verlo tanto desde la montaña como desde la carretera que se ha abierto en la zona afectada por la colada y la verdad es que es lo más parecido a un escenario posbélico, ha dejado desolación, viviendas cubiertas por completo, no hay vegetación... Es una superficie completamente transformada por la lava, que impacta”, describe.

Felipe Ramos se considera un afortunado porque no fue evacuado, pero sí que ha sufrido de forma indirecta las consecuencias de la erupción volcánica. “Mis padres tienen una segunda vivienda en Puerto Naos y cuando el volcán explotó tuvieron que ir corriendo a sacar cosas y solo han podido volver una segunda vez”, explica y recuerda que Puerto Naos era el principal núcleo turístico de La Palma y continúa cerrado desde el 19 de septiembre de 2021 a causa de la presencia de gases de origen volcánico, lo que afecta a las 1.400 personas empadronadas en este enclave.

Muchos vecinos de La Palma aseguran que se sienten abandonados, pues el Gobierno les prometió ayudas y no las han recibido. Felipe Ramos comenta que el consorcio de seguros ha pagado 200 millones a las personas que tenían un seguro, pero las ayudas de 60.000 euros que articuló el Gobierno para aquellas personas que no tuvieron posibilidad de asegurar sus viviendas a tiempo, se están tramitando con lentitud y de momento no han llegado. Lo mismo sucede con las ayudas comprometidas con el Gobierno de Canarias. “Ha habido mucha lentitud en la gestión de las ayudas”, indica David Ramos que ahora vive en La Palma, pero se formó y trabajó en Salamanca, ciudad en la que aún vive su hermano, profesor de Geografía de la Universidad de Salamanca.

El volcán dejó de soltar lava en diciembre de 2021, pero la isla sigue sufriendo las consecuencias de aquel impresionante fenómeno geológico. Felipe Ramos anima a hacer turismo en La Palma: “Es una tragedia porque afectó a un importante número de personas, pero sirvió para colocar en el mapa a la isla de La Palma y ahora habría que aprovechar lo poco positivo que tuvo, así que animo a los ciudadanos a que destinen sus vacaciones a visitar la isla, que tiene muchos encantos, además del volcán”.