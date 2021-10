La vitalidad de Teresa, una actriz centenaria

Teresa González respira vitalidad por los cuatro costados. Es coqueta, aunque no “presumida”. “Hay que ir como hay que ir”, resume mientras se repasa el rojo de los labios a juego con las uñas perfectamente pintadas. Cumplirá un siglo de vida en unos días y sonríe cuando le repiten por enésima vez la fórmula para llegar con esa fuerza y carácter a los 100 años. “Póngase a la cola”, bromea sobre las veces que tiene que responder a la pregunta. “No fumo y no bebo”, avanza mientras su nieta le cuchichea que “algún vinito o clarita cae en las celebraciones”.

Teresa tiene alma y cuerpo de actriz. Descubrió su vocación interpretativa al jubilarse su marido y comprobar que llenaba el escenario solo con su presencia. ”Empecé con los bailes charros con ‘El Mariquelo’ y continué con el teatro”. El director del grupo ‘Armonía Teatro’, Honorio Ros, lo confirma: “La compañía está formada por ‘jóvenes’ desde los sesenta a los 100 años que cumplirá Teresa”. Observa con admiración la “sonrisa permanente” que dibuja Teresa en cada momento. “En una obra tenía que estar en una silla de ruedas y era imposible que parase quieta”, reconoce sobre su papel en ‘El cianuro solo o con leche’. El grupo nació en 2011 en el centro ‘Tierra Charra’ de mayores como relevo de uno que se había desarrollado previamente en la misma instalación municipal.

Teresa sube al escenario sin nervios. Desconoce lo que es el hormigueo en el estómago o el miedo a quedarse en blanco. “Jamás he tenido nervios al interpretar una obra porque me sé el papel”, presume sobre una memoria que conserva y prepara. “Los papeles son todos difíciles, pero hay que tener mucho cariño al teatro”, señala. No necesita apuntador y se pone nerviosa cuando ve a sus compañeros repasar el papel antes de la función. “Si no te lo sabes, no lo vas a aprender en cinco minutos. Suelta eso”, suele decirles mientras confiesa que nunca ha necesitado “ni chuletillas ni papeles”.