La vida y la muerte, presentes en la antología poética de Isabel Bernardo “Siempre adentro”

La escritora salmantina Isabel Bernardo muestra su creación poética en la antología “Siempre adentro”, una publicación editada por la Diputación de Salamanca en la antesala del Día del Libro, con una imagen de portada de Florencio Maíllo.

La autora agradeció a la académica y escritora Asunción Escribano su ayuda en la selección de los poemas. También el trabajo de estudio e introducción, “paciente, minucioso y erudito, como se refleja en ese “viaje interior de las palabras”, del que yo misma he podido disfrutar, sintiéndome en algunos momentos una forastera o extraña dentro de mis propios espacios poéticos. Y es que regresar a la voz de tus poemas, pasado ya el tiempo, no está exento de sorpresas”, comentó Isabel Bernardo.

“Siempre adentro”, el título de la antología, se corresponde con un verso de “África: Una lejanía donde son posibles todas las lejanías”. Es su último poemario publicado y está dedicado al padre de la autora, “cuya mejor herencia estuvo en enseñarme a “empujar la vida, siempre adentro”.

La forma discursiva del libro tiene una perspectiva cronológica y temática que le ha permitido advertir a Isabel Bernardo que, a pesar del paso del tiempo, “sigo escribiendo con mucha proximidad e intimidad al espacio que me rodea. He observado que, aunque he ido mudando la forma de expresarme, la curiosidad y la sorpresa ante las situaciones y las cosas permanecen inalterables”. La vida y la muerte, explicó la escritora y columnista de LA GACETA, “continúa siendo un misterio que ocupa mi pensamiento poético y mis versos, y suelen darse dentro de espacios muy campestres, dado que vivo en el campo y la naturaleza está muy próxima a mis sentidos”.

En “Siempre adentro” hay, como en toda antología, poemas de libros inéditos de Isabel Bernardo como “Pájaros mendigos” y “La noche blanca de los almendros”.