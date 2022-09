La vida y el hobby después de ser finalista del Concurso de Bandas

Trasmitir contando historias y componiendo canciones para llegar a su público. Una afición que es imposible dejar de lado por muy complicado que sea tener calado en el público a nivel local. Para Carameloraro, Iván Sadia y Javi Wallas, los tres grupos que fueron finalistas en el III Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, la música lo es todo. Todos ellos sueñan con llegar alto sobre los escenarios, pero saben que conseguirlo no es nada fácil. Por eso, optan por dejar que todo fluya y disfrutar del momento que están viviendo creando música propia.

David Hernández, Alberto Torres, Alejandro Ignacio e Iván de Castro integran la banda salmantina de rock & roll Carameloraro, nacida en mayo de 2021. Los cuatro la fundaron cuando decidieron dar rienda suelta a la vitalidad, a la picardía y a la creatividad, siendo algo de lo que salió su primer tema, ‘Brindis al sol’. Un año y cinco meses después, estos jóvenes, que tienen como referencia a Fito o a Loquillo y que también meten una traza de pop en sus canciones, se plantaron en el tramo final del concurso -celebrado el 16 de septiembre- habiendo dado 50 conciertos en un año y habiendo arrasado en el Pub Monumental, donde consiguieron reunir a 140 personas, a las que les ‘picó’ la curiosidad de escuchar lo producido por el talento musical salmantino que están intentando expandir a nivel nacional. “Desde el ámbito local, Salamanca es una ciudad que está muy bien.

“Con iniciativas como la que ha tenido el Ayuntamiento, es más fácil vivir de la música”, asegura David Hernández, guitarrista del grupo, que recalca que, para conseguirlo, es importante aprovechar todas las oportunidades que se presenten por el camino: “Todas las oportunidades sirven de altavoz para que la gente te escuche”. Del certamen, Carameloraro destaca el buen trato que recibieron en la final. En ella, se llevaron el segundo premio después de cantar canciones como ‘Telaraña’, ‘Nube gris’, ‘Dura decisión’ o ‘Luna’. “Con el premio que hemos recibido por quedar segundos, grabaremos un disco de 10 canciones y, después, haremos una gira por Castilla y León, Extremadura, Madrid... También tenemos pensado colaborar con más artistas de Salamanca”, comenta David Hernández, resaltando que, para ellos, “la música nunca será una competición sino un camino del que disfrutar”.

Iván Sadia, un compositor de blues y de rock zamorano, fue el que se llevó el primer premio del certamen, al que valora como una oportunidad increíble para poner en valor la creación musical llevada a cabo por los más jóvenes. “Ahora mismo, estoy terminando de pulir los detalles del disco que llevo grabando desde el año pasado. A comienzos del 2023, nos meteremos en el estudio y lo grabaremos con la intención de presentarlo en una gira por las zonas que más frecuento”, asegura Sadia, que se siente orgulloso de que le hayan reconocido de esta forma el trabajo realizado durante los últimos meses.

Para el salmantino Javi Wallas, natural de Peñaranda de Bracamonte y que tiene como referentes a Andrés Calamaro o Jorge Drexler, entre otros, el concurso también supuso un impulso en su faceta como aficionado a la música. Este charro, que ocupó el tercer puesto del podio del concurso, nunca había llegado a una final y de ahí que la experiencia le resultase más nueva que al resto. Con el premio obtenido, podrá grabar un ‘extended play’ de cinco canciones y centrarse en la formación de su banda, de la que espera que esté compuesta por cinco o seis músicos que no contemplen echar el freno cuando más ganas tenga de grabar. “El camino hasta llegar a la final lo he vivido con mucha ilusión. Me presenté a varios certámenes, pero, en ningún momento, pensé que me iban a llamar. Cuando lo hicieron, me puse muy contento”, asegura Wallas.