La vida de Fran, el joven salmantino que habla a través de una tablet

Las dos pasiones de Francisco Acera son el rock, bailar y estar con su familia. No lo expresa a través de las cuerdas vocales, sino previamente traduce sus pensamientos a través de una tablet y es una voz que sale de la aplicación tecnológica la que lo traduce. “Me permite comunicarme con los demás y que puedan ver cómo me siento”, expresa este joven de 28 años que va señalando a cada uno de sus familiares sin poder disimular la alegría al mostrar la contestación.

Mabel Fuentes, cuidadora de Aspace, le ayuda a controlar los nervios antes de que le llegue el turno de pronunciar el fragmento del manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). “Lo que más le gusta es bailar”, relata al tiempo que Fran señala con el dedo índice la imagen de ‘bailar’ situada junto al genero musical que le gusta: el rock. Fran es uno de los más jóvenes del centro de adultos y la incorporación de la tablet a su vida supuso un cambio revolucionario ya que ponía voz a sus palabras y sentimientos. Fuentes recuerda además que Fran es uno de los usuarios más predispuestos siempre para colaborar y ayudar tanto a voluntarios como trabajadores.

Si el uso de esta herramienta tecnológica permitió aumentar la independencia de Fran, la llegada de Cross a la vida de Paco Moreda supuso un cambio absoluto. Tiene una retinosis pigmentaria que le ha ido retirando la visión hasta perderla completamente. “Ya no veo absolutamente nada”, sentencia. “Desde 2016 soy mucho más autónomo con el perro guía que es muy bueno y además ya me encantaban de antes”, describe. Según bajan los escalones del Salón de Recepciones del Ayuntamiento, Cross se anticipa un paso para avisar al dueño donde tiene que poner el pie para no tropezarse. “No me he vuelto a caer, para mí ha sido increíble”, reconoce.

Son solo dos de las decenas de historias que se reunieron ayer en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las concejalas María José Fresnadillo, Ana Suárez y Virginia Carrera fueron las encargadas de recibirles en la “casa de todos” tras anular el acto previsto en la Plaza Mayor por la llegada de la lluvia. Fresnadillo elogió el “papel insustituible” de las entidades volcadas en la atención a las personas con discapacidad y la implicación del Consistorio “para eliminar barreras” tanto físicas como intelectuales para que la ciudad sume logros en accesibilidad.

Por su parte, varios representantes de asociaciones de personas con discapacidad fueron las encargadas de leer el manifiesto del CERMI con el lema principal de “SOStén mis derechos” en el que dejaron patente con ese juego de palabras el llamamiento a la sociedad “para que se cumplan los derechos”. Así, señaló que los efectos de la crisis y la subida de precios les está afectando más. “Las personas con discapacidad y sus familias reciben menos apoyos cuando hay una crisis. Tienen más riesgo de quedarse fuera cuando, además de la discapacidad, tienen otras características”, relataron los representantes.