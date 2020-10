La vicerrectora de la Universidad: “Que quede clarísimo, no habrá fiestas universitarias este año”

Apenas un par de horas antes de iniciar las clases en el grado de Italiano de la Facultad de Filología, Celia Aramburu concede a LA GACETA su primera entrevista desde que asumió el cargo de vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad hace casi un mes. Su mensaje es claro: no a las novatadas, no a los botellones y no a las fiestas universitarias mientras la situación sanitaria no mejore.

–Ha dado comienzo el curso para la gran mayoría de los estudiantes ¿todo en orden?

–Sí, no tengo otras noticias. He estado por el campus cuando he ido al parking y me ha hecho ilusión ver a los chicos entrando en las facultades y volver a la normalidad, aunque no sea exactamente igual.

–¿Teme que haya muchos confinamientos?

–Vamos a afrontar las cosas según vayan llegando. Los estudiantes saben cómo tienen que hacer y las facultades y las escuelas lo han preparado todo para que no haya problemas.

–En las redes algunos ya han comenzando a lamentar que la docencia presencial en el aula sea menor de lo anunciado en julio...

–La Universidad de Salamanca es presencial. Es verdad que en algunas facultades han tenido que dividir los grupos, pero se ha hecho un gran esfuerzo para que haya presencialidad. Yo estoy deseando ir a la facultad y como yo muchos profesores, casi todos.

–El rector ya ha dicho que este año habrá nuevas ayudas tecnológicas para los estudiantes. ¿Ya han comenzado a solicitarlas?

–En el boletín del estudiante ya se ha anunciado y está todo preparado para empezar a dar estas ayudas que hemos consensuado con los propios alumnos. Como el curso pasado habrá ayudas para la conectividad y ordenadores distintos a los de las bibliotecas.

–Y también habrá ayudas económicas para los afectados por el COVID ¿no?

–Sí, está el Fondo SolidariUsal, que son donaciones de estudiantes, retenciones de sueldos, de Alumni y colaboraciones privadas. Eso lo va a llevar el Servicio de Asuntos Sociales y será para situaciones muy puntuales. Además, como dijo el rector, van a llegar unos fondos de la Junta y ya me he puesto con los estudiantes para elaborar un documento de las necesidades más inmediatas. Están trabajando mucho los estudiantes.

–Hay estudiantes comprometidos, pero en este inicio de curso hemos visto ya comportamientos irresponsables.

–Lo sé y contra esos comportamientos vamos a actuar con firmeza, siempre cumpliendo la legalidad, los estudiantes tienen sus derechos.

–¿Y hasta dónde puede llegar la Universidad?

–Puede haber expulsiones, pero me gustaría aclarar que hay dos cosas diferentes, por un lado está el apercibimiento, que es para todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca y se hará cuando desde la Policía Local me comuniquen comportamientos inapropiados en la calle, desde novatadas a botellones. Y después están los colegios mayores donde no ha habido novatadas, pero sí problemas de no cumplimiento de las normas como estar en una habitación más de los que está permitido. Ahí es donde se han abierto algunos expedientes, pero debemos diferenciar entre un incumplimiento de las normas de un colegio mayor y un comportamiento que tiene un peligro a nivel social. No vamos a consentir ninguna de las dos cosas y la Universidad va a llegar hasta donde pueda en colaboración siempre con la Policía Local, Ayuntamiento y Policía Nacional, con los que vamos de la mano.

–¿Fiestas en piso están incluidas?

–Sí, de hecho ya me han mandado alguna información al respecto.

–¿Y las residencias privadas, van de la mano?

–El miércoles tuvimos una reunión con los colegios privados y vamos a constituir una mesa de trabajo para ir en la misma dirección todos, es importante porque también hay estudiantes de la Universidad en esos colegios. Vamos a ir todos juntos en el mismo sentido para proteger a la ciudad.

–La ciudad quiere que vengan los estudiantes, porque son un motor económico, pero también da miedo que no se comporten bien y haya consecuencias sanitarias.

–Sí, pero tengo que decir que la gran mayoría lo están haciendo muy bien. Son cuatro los que se saltan las normas y contra esos tenemos que ir.

–Durante el proceso en el que se esclarecen los hechos por los que el alumno ha sido apercibido no podrá entrar en la Universidad, ¿cómo se va a controlar?

–Por supuesto, se les dejará hablar para que den explicaciones de lo sucedido; tenemos que ser garantistas, pero si llega una denuncia de la Policía Local hasta que se aclare no podrá estar en la Universidad. Es complicado controlarlo, pero lo intentaremos, y si lo incumple se expondrá a una sanción mayor. Un apercibimiento es una cosa muy seria que se ha hecho por primera vez porque estamos en una situación muy especial.

–¿Esas amenazas llegarán a cumplirse?

–Se cumplirán, lo ha dicho el rector muy claramente: no merecen estar en la Universidad, y eso significa expulsión, aunque insisto en que la gran mayoría condena las novatadas y están muy enfadados con los alumnos que las hacen.

–¿Qué sucede si quienes las cometen son extranjeros?

–Tendrán el mismo trato que todos, no se harán distinciones.

–Ahora está el problema de las novatadas pero en poco tiempo serán las fiestas universitarias.

–No habrá fiestas universitarias este año, si la situación sanitaria persiste no puede haber fiestas, quiero que quede clarísimo. Cuando todo esto pase haremos una gran fiesta de la Universidad, como me ha dicho el rector, pero ahora no se puede.

–¿Habrá apercibimientos?

–Evidentemente, van contra la normativa.