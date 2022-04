La viabilidad de las gasolineras, en riesgo por las dificultades para pedir el anticipo

Los problemas con la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro continúan en las gasolineras. Después de un estreno caótico generado por los problemas informáticos de las estaciones de servicio para adaptar el registro de ventas y las facturas a los clientes a lo especificado por el Gobierno —que no dio margen para hacerlo—, la normalidad sigue estando lejos de recuperarse en el sector pasados cinco días desde la puesta en marcha. Aunque las dificultades para adaptar los sistemas con los que trabajan las gasolineras continúan, la principal preocupación ahora se centra en que son muy pocas las estaciones que han podido solicitar el anticipo con el que cubrir los 15 de los 20 céntimos que corresponden al Estado, pese a que en teoría se puede hacer desde el pasado 1 de abril.

El presidente de la asociación provincial y también de la federación regional, Lorenzo Colomo, señala que la aplicación que ha habilitado la Agencia Tributaria en su página web está bloqueada de manera casi constante, lo que impide a las empresas pedir el anticipo. “Los últimos datos nacionales hablan de que solo 3.500 habían podido registrar la petición cuando somos casi 15.000”, apunta.

Las quejas no solo se centran en que la web esté saturada y sea imposible completar el proceso, también en los requisitos que exige, como el de que los solicitantes tengan certificado electrónico. “Hay empresas pequeñas que no disponen de él y desde que lo solicitan hasta que lo obtienen pasan varios días”, explica Lorenzo Colomo. Un dato a tener en cuenta, ya el plazo para solicitar el anticipo acaba el 15 de abril.

La inquietud en el sector es evidente, pese a las llamadas a la calma del Gobierno. Hay estaciones de servicio que solo en el primer día de aplicación de la bonificación tuvieron que adelantar 4.000 euros.

Cuantos más retrasos acumulen en ingresar el anticipo, su viabilidad económica a corto plazo queda en entredicho. A la vista de estos problemas, a los que suman las actualizaciones informáticas, algunas estaciones continúan cerradas o solo prestando el servicio de manera parcial. Hay asociaciones, como las que aglutinan a las “low cost”, que amenazan con exigir indemnizaciones millonarias al Gobierno.

La otra cuestión que preocupa a las gasolineras es la cuantía de ese anticipo, que el Ejecutivo se había comprometido a que se les ingresara a lo largo de la semana. El real decreto-ley especifica que cubrirá el 90% de las ventas medias mensuales de 2021, lo que no convence a los empresarios. “El año pasado todavía estuvieron vigentes restricciones a los movimientos, lo que repercutió en menores ventas respecto a un año normal”, explica Lorenzo Colomo.

De acuerdo a los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el consumo en 2021 fue un 9% inferior en Salamanca respecto al de 2019, el último año que no se vio afectado por la pandemia. Por eso el sector considera que ese anticipo cubrirá bastante menos del 90%. La parte no cubierta y que adelantan no la recuperarán hasta julio.