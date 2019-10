La venta de viajes del Imserso comienza este miércoles con menos ofertas sin transporte

Los mayores de Salamanca podrán reservar desde este miércoles sus viajes del Programa de Turismo Social del Imserso.

La Comunidad de Castilla y León se incorpora a la tramitación después de que el lunes lo hicieran Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia, ya que el programa contempla la venta escalonada de los billetes. Así, los mayores que ya hayan recibido la acreditación podrán reservar y adquirir los billetes para sus destinos, en concreto podrán repartirse 2.858 plazas en Salamanca.

Este año como novedad el programa reservará un 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social. Juan Carlos del Val, presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viajes (ASAV), explica que el Imserso no colgó los destinos en su página hasta el viernes por la tarde, “el sábado fue fiesta, así que los jubilados no han podido comprobar mucho”.

Los participantes del programa eligieron en junio su destino entre las ofertas de interior, costas e islas. La acreditación que recibieron en septiembre les informa del día que pueden reservar el viaje. Mañana podrán comprar el destino elegido como preferente, el jueves podrán elegir entre los que queden y el 18, entre el resto de viajes y vacaciones.

“En Salamanca los usuarios prefieren más los viajes de costas e islas, la mayoría con transporte desde la ciudad, pero este año hay menos salidas”, matiza Del Val. Explica que a nivel nacional es cierto que el número de plazas ha subido de 380.000 a 387.000 este año, pero a cambio las ofertas con transporte incluido son menores, a pesar de que son las preferidas sobre todo entre las personas de mayor edad.

Los viajes se podrán reservar desde las 9 de la mañana, por lo que muchas agencias ya han recogido las preferencias de los clientes para materializarlas sin que tengan que pasarse por las oficinas, ya que los destinos se asignan por orden de solicitud. “Les pedimos que dejen dos o tres fechas o destinos alternativos y dentro de lo que haya les escogemos el viaje”, relata Del Val. En cuanto a si las plazas asignadas a Salamanca son suficientes, el presidente de ASAV señala que habitualmente sobran. “Los salmantinos cogen las mejores plazas y si no buscan por otro lado. La gente prefiere mayo que hay más sol que meses como noviembre”.