La USAL celebra Santo Tomás de Aquino con la investidura de 16 nuevos doctores

La Universidad de Salamanca ha celebrado en la mañana de este martes la sesión académica con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, presidida por el rector, Ricardo Rivero, en la que se procedió a la investidura de nuevos doctores y a la entrega de diferentes galardones universitarios.

La catedrática del Departamento de Administración y Economía de la Empresa Isabel Suárez González pronunció en un abarrotado Paraninfo la lección titulada “Estrategia universitaria: para quien no sabe dónde va, cualquier camino sirve”, en la que planteó la aportación que los estudios de empresa y de dirección estratégica pueden ofrecer a la Universidad y a la gestión universitaria.

Suárez González explicó las grandes similitudes existentes en la gestión de una empresa y de una universidad, ya que ambas operan hoy en un entorno cambiante, “muchas veces impredecible”, al tiempo que deben afrontar importantes incertidumbres (cambios en los fondos estatales y regionales recibidos, nuevos requisitos de gobierno...) y enfrentarse a un mundo cada vez más global, “no solo porque buscan atraer talento de cualquier parte del mundo (profesorado y estudiantes), sino porque con las nuevas tecnologías, los servicios de docencia online pueden ser ofrecidos más allá de las fronteras nacionales”.

La catedrática de Organización de Empresa centró su intervención en dar respuestas a cuatro retos que tienen las universidades: la planificación estratégica, los problemas de gestión corporativa, el paralelismo entre el crecimiento empresarial y la evolución de la organización universitaria y sus nuevas responsabilidades como respuesta a los cambios sociales. “Las universidades deben formar en nuevas habilidades y experiencias para mejorar la empleabilidad de sus egresados y funcionar como ascensor social; deben formar a nuevos tipos de estudiantes y ser sensibles a esa diversidad; y, especialmente, deben ser un actor central en la sociedad del conocimiento y motor de innovación para fomentar el desarrollo económico y social sostenible”, subrayó.

Investidura de los nuevos doctores

Tras la lección inaugural, se procedió a la investidura de nuevos doctores, según el ceremonial tradicional en latín, en la que fueron revestidos con las insignias doctorales por sus padrinos y madrinas: primero el birrete, luego el anillo y, finalmente, el libro abierto y cerrado.

Los 16 estudiantes que han sido investidos como doctores pertenecen a las facultades de Biología, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales, Derecho, Economía y Empresa, Educación, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Medicina y Psicología, así como a las Escuelas Politécnicas Superiores de Ávila y Zamora.

Premios otorgados en el curso 2019/2020

A continuación, el secretario general de la Universidad de Salamanca, Fernando Almaraz Menéndez, anunció la entrega del Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, así como de los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca, de la Fundación Grünenthal y de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA).

El primero de los galardones entregados fue el IX Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, como reconocimiento al esfuerzo y a la trayectoria científica en el área de investigación oncológica del mejor joven investigador, realizada dentro o fuera de España. En esta edición lo ha recibido Núria López-Bigas, investigadora de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

Seguidamente, vinculados a las fundaciones de la Universidad de Salamanca, se otorgaron el XV diploma acreditativo de la Fundación Doctor Moraza a la mejor tesis leída en la USAL en el año 2019 a Verónica González de la Calle, autora de la tesis doctoral “Factores pronósticos en el mieloma múltiple en fase asintomática y sintomática”, que fue dirigida por María Victoria Mateos y Norma Carmen Gutiérrrez, miembros del Hospital Clínico Universitario de Salamanca; y también el XIX premio de pintura “Segundo Vicente”, concedido a Sergio Mata Fernández por su proyecto “Pintura y cultura basura”, dirigido por Julio Alberto Martín, profesor del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la USAL.

Del mismo modo, el rector, junto a Joao Simoes, director general de Grünenthal Pharma y presidente de la Fundación Grünenthal, y Juan Quintana, director de Asuntos Gubernamentales, Pacientes y Comunicación, entregaron los premios a la “Investigación en Dolor” de la Universidad de Salamanca, que constan de dos categorías: “Investigación básica 2019” e “Investigación clínica”.

En esta entrega en la categoría de “Investigación básica” se concedió el galardón al trabajo titulado “Chemogenetic Silencing of the Locus Coeruleus–Basolateral Amygdala Pathway Abolishes Pain-Induced Anxiety and Enhanced Aversive Learning in Rats”, elaborado por el grupo de trabajo de la Universidad de Cádiz. Recogió el premio Irene Suárez Pereira como portavoz del conjunto.

Por su parte, el premio de “Investigación clínica” contó con dos condecorados: el trabajo “Results of the Use of a Simulator for Training in Anesthesia and Regional Analgesia Guided by Ultrasound”, realizado por el grupo de trabajo de la Universidad de Salamanca y el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, recogido por Jorge Muriel-Fernández; y el estudio “Deficient Inhibitory Endogenous Pain Modulation Correlates With Periaqueductal Gray Matter Metabolites During Chronic Whiplash Injury”, producido por el grupo de trabajo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y de la Universidad de Castilla-La Mancha, que recogió Diego Serrano-Muñoz.

Por último, Juan Florencio Macías, director de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA), otorgó los dos premios de la Cátedra Extraordinaria de Hipertensión y Riesgo Vascular y Geriatría de la Universidad de Salamanca: el “Premio a la mejor Comunicación de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular” y el “Premio al mejor Póster/Comunicación sobre Ayuda a Domicilio”.

El primero de estos reconocimientos lo ha recibido la investigación “Fragilidad y composición corporal medida por bioimpedancia en pacientes prevalentes en Hemodiálisis”, presentada por Bárbara Cancho Castellano, nefróloga del Hospital Universitario de Badajoz; mientras que el segundo ha recaído sobre el trabajo “Perfil actual del auxiliar de ayuda a domicilio”, desarrollado por los miembros de los Centros Eulen Servicios Sociosanitarios SA de Madrid, A Coruña, Ciudad Real, Cáceres, Logroño y Cantabria.

Con la interpretación del Gaudeamus Igitur, por parte del Coro Universitario quedó clausurado el acto.