La Universidad vuelve a perder posiciones en el ranking CWUR

La Universidad de Salamanca no levanta cabeza en el ranking Center for World University Rankings (CWUR), clasificación sobre el rendimiento global de universidades que se orienta a medir la calidad de la educación y formación de los estudiantes, así como el prestigio de los académicos y la calidad de sus investigaciones. Desde el periodo 2019-20 no ha dejado de perder posiciones a nivel mundial en este ranking y en la última edición, correspondiente a 2022-23, se sitúa en el puesto 707 de las 2.000 incluidas en el clasificación.

“Utiliza menos fuentes, menos fiables y que, además, son incompletas y sesgadas en lo que respecta a nuestro entorno”, explica Isidro F. Aguillo, responsable del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Bienes y Políticas Públicas.

A nivel de España, la Universidad de Salamanca mantiene el mismo puesto que hace un año, está en el número 21 y, por lo tanto, muy por delante del resto de centros de Castilla y León, pues Valladolid se coloca en el 32 (902 del mundo), León en el 46 (1.297) y Burgos en el 52 (1.838), pero sus resultados en esta clasificación no concuerdan con el ascenso experimentado en las clasificaciones publicadas en las últimas semanas como SCImago, en la que se ha colocado en el puesto 14 de todo el país y entre las 500 mejores del mundo. También en el ranking QS World University Rankings by Subject 2022 ha mejorado posiciones en áreas como Artes y Humanidades.

En los indicadores de empleabilidad, CWUR sitúa a la Universidad salmantina en el puesto 888 y en el 672 en lo que se refiere a investigación, pero no incluye datos sobre otras variables lo que, a juicio, del experto, puede penalizar a la institución académica y explica su caída.

En el conjunto de España, la Universidad de Barcelona ocupa la primera posición del CWUR, se clasifica en el puesto 48 de Europa y en el 132 del mundo. Le sigue otra catalana, la Autónoma de Barcelona, en el puesto 184 y ya en tercer lugar figura la Universidad Complutense de Madrid (247).