La Universidad seguirá en activo la primera semana de agosto

En un año singular, como el actual, y ante unas circunstancias especiales, la Universidad de Salamanca va a romper con la tradición de cerrar todos sus edificios desde primeros hasta finales de agosto y, por primera vez en diez años, las administraciones de la mayor parte de las facultades estarán en funcionamiento durante la primera semana de agosto.

“En este año singular, de cara a reforzar la atención de los alumnos que quieran matricularse en la Universidad de Salamanca, o que simplemente quieran información, se ha planteado un reforzamiento de servicios de atención al público y de gestión de matriculación. En la primera semana de agosto, que tradicionalmente cerrábamos, muchas administraciones de centro estarán disponibles en atención telefónica y telemática para ayudar en todos los procesos de matriculación y gestiones que alumnos soliciten en grado, máster y doctorado”, explica el gerente Ricardo López.

En concreto, estarán trabajando 21 personas de 16 centros. Las 13 facultades que mantendrán en activo el servicio de atención al alumno serán: Medicina, Biología, Farmacia, Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Derecho, Filosofía, Filología y Economía y Empresa, así como las escuelas de Magisterio de Zamora y las politécnicas de Zamora y Ávila.

Igualmente, estarán en funcionamiento las administraciones de la Escuela de Doctorado, el Centro de Formación Permanente y el Servicio de Gestión Académica, en este caso para prestar ayuda o dar información a los alumnos de máster, doctorado y títulos propios, principalmente.

El objetivo está claro: que no se pierda ningún alumno por falta de atención o por problemas al automatricularse que no pueda resolver a tiempo. Y es que, como avanzó el lunes este periódico, la Universidad de Salamanca va a automatricular este año, por primera vez, a todos sus estudiantes, incluidos los de primer curso, lo que hace necesario reforzar la atención a los alumnos y más en un año en el que hay mucha incertidumbre sobre cómo la pandemia de COVID-19 puede afectar a los jóvenes y sus familias a la hora de decantarse por unos estudios u otros y si se decantarán por titulaciones que se imparten en ciudades más cercanas a sus casas o si esta situación, no influirá. Al respecto, López hace hincapié en que, además de los servicios mencionados, habrá un retén de expertos informáticos para cualquier incidencia que derive el proceso de automatrícula.