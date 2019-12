La Universidad saldará la deuda de Parque Científico en el primer trimestre de 2020

La Universidad de Salamanca terminará con la deuda del Parque Científico en el primer trimestre de 2020.

“Cuando llegué aquí, en diciembre de 2017, la deuda de Parque era de casi 10 millones de euros y teníamos un remanente de 29 millones, ahora hay 27 millones de remanente y 3 de deuda, así que estamos mejor y seguimos acumulando riqueza e incrementando activos para la Universidad”, explica Javier González Benito, vicerrector de Economía y máximo responsable de la infraestructura de la institución académica ubicada en Villamayor.

González Benito confía en, “si todo va bien” saldar la deuda del Parque a comienzos de año, cumpliendo así con uno de los objetivos del equipo rectoral porque, como recuerda, “hay que tener la mentalidad de que somos un grupo, el de la Universidad de Salamanca, y por lo tanto, también somos Parque Científico, Cursos Internacionales y otras muchas cosas”.

La evolución del Parque Científico en los últimos años ha sido muy positiva. Está al cien por cien de ocupación e incluso cuenta con lista de espera, así que el reto ahora mismo es buscar alternativas para seguir creciendo. En este sentido, por un lado la Universidad ha llevado a cabo iniciativas para ampliar la idea del Parque a otros campus, como Béjar y Zamora, pero también quiere ampliar la oferta en Salamanca. La idea era solventar la falta de espacios, en parte, con la finalización del edificio M4, que la Fundación Nido dejó inacabado, pero el concurso para la ejecución de la obra y posterior explotación por parte de una empresa quedó desierto. Una probabilidad es que el Estudio salmantino asuma la construcción, pero lo cierto es que el vicerrector de Economía asegura que ahora mismo la finalización del M4 está en el aire y no descarta ninguna opción.

Javier González Benito insiste en que hay que pensar en términos globales, por lo que, aunque el presupuesto de 2020 de la Universidad es continuista, no significa que no se hagan cosas nuevas, y un ejemplo claro es terminar con la deuda del Parque, pero también el aumento de la inversión en equipamiento, el incremento del coste de los contratos predoctorales y posdoctorales, así como una subida de los gastos de personal. “No nos pueden decir que no estamos dedicando esfuerzos a mejorar”, apunta Javier González Benito.