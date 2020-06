La Universidad que se viene: sin clases de 200 alumnos pero con “presencialidad”

Catedrática de Metodología de Investigación y Diagnóstico en Educación, María José Rodríguez Conde conoce de cerca el ámbito de la docencia y las necesidades formativas de los profesores, hasta su nombramiento dirigía el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Ahora le toca poner en práctica todo el conocimiento adquirido en su trayectoria en la Universidad de Salamanca de treinta años.

–Tomas las riendas de la docencia en un momento crucial ¿todo un reto no?

–Es un reto y también un honor, ser vicerrectora de la Universidad de Salamanca para cualquiera de los que somos profesores lo es y yo llevo toda la vida relacionándome con el ámbito docente puesto que mi especialidad es la evaluación educativa.

–El rector ha dejado claro que el planteamiento pasa por la presencialidad segura.

–Sí, eso es lo que ha transmitido el rector y para lo que nos ha llamado, y hablo en plural porque el rector quiere fortalecer todo el aspecto docente y por eso hemos entrado Nicolás Rodríguez García y yo en el eje de docencia. La docencia ya es bastante compleja en la Universidad de Salamanca entre grados, másteres, doctorados y también títulos propios, la idea es tener un equipo cohesionado y fuerte en ese ámbito y los dos hemos trabajo mucho en ese ámbito a nivel nacional e internacional.

–¿En qué se va a traducir en cuanto a los grupos de clase?

–Los decanos ya están trabajando sobre esa cuestión. Está el tema del aforo, de la circulación dentro de las facultades y del apoyo en la tecnología, pero todo eso depende de la metodología docente que se utiliza en la facultad. Queremos llegar a un consenso con todos los decanos y directores de centro y que podamos tener evidencias para podernos justificar ante las agencias de calidad, porque la docencia está condicionada siempre al tema de calidad. Así que la idea es la presencialidad segura con protección de la salud, seguridad jurídica para los estudiantes, potenciar la tecnología y seguir insistiendo en la formación del profesorado para cubrir las necesidades que se hayan detectado por facultades, un tema que conozco pues llevamos muchos años dando formación al profesorado para que esté preparado, de hecho, a la Universidad de Salamanca lo sucedido en este ámbito nos ha pillado en un momento bueno, pues teníamos desplegada la formación desde hace muchos años y de forma muy constante, en otras universidades puede que hayan tenido más problemas.

–¿Se verán aulas con 200 alumnos?

–No, puede que el aula tenga espacio para 200, pero no van a poder entrar 200 alumnos, eso está claro por el distanciamiento social al igual que las mascarillas y la higiene de manos.

–Hablan de hacer turnos de estudiantes y que vayan rotando para que unos estén en el aula mientras otros siguen la clase desde casa online, ¿es así?

–Eso será para algunos, dependerá de los centros porque la Universidad es muy heterogénea, con grupos muy diferentes, no es lo mismo las clases de Ciencias que las de Ciencias Sociales, con mucho volumen de alumnos, o si son clases con laboratorios o prácticas informáticas. Hay que analizar cada caso y vamos a ponernos ahora a trabajar.

–Es un puzle con muchas piezas.

–Es muy complejo, pero para alguien que le gusta la docencia, que ha estado dedicada durante años y ha acumulado experiencia al respecto, es un reto. Ojalá se vuelva a la normalidad lo antes posible, pero tenemos que trabajar para que no nos pille de improviso como en marzo aunque la Universidad salió fenomenal del paso. En septiembre ya hay que tener planes de contingencia que nos preparen para esta nueva normalidad.

–¿Qué ha fallado en esta enseñanza telemática?

–La Universidad de Salamanca estaba preparada tecnológicamente, pensamos que podría haber fallado la conexión y no ha sido así, y mi sensación, con mis estudiantes, es que incluso la validación de los alumnos a algunos profesores va a ser más alta que otros años porque la dedicación ha sido más personal. En algunos casos puede haber habido algún problema puntual.

–¿Está el profesorado preparado?

–Hablar en términos generales es muy complicado en la Universidad. Creo que hay un grupo muy grande de profesores que maneja la tecnología, son esas personas que están normalmente en los programas de formación, hay otro grupo que no necesita formación porque está por encima, y sí que es verdad que hay un grupito que no tiene acceso, pero hay muy pocos que no utilicen la plataforma Studium de la Universidad. Ahora el planteamiento es detectar las necesidades que existen para poder ayudar más, pero en términos generales se puede decir que el profesorado está formado.

–Sí que ha habido quejas de los estudiantes.

–Tengo que ver ahora dónde están los problemas. Acabo de firmar como vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa, por cierto, ha habido una modificación de competencias al incluir la innovación educativa, lo que refleja que queremos apoyarnos en cambios de cara a la mejora. Las circunstancias nos están obligando a acelerar en este tema para buscar siempre la calidad docente a través de la innovación.

–¿Y la evaluación online, cómo está funcionando?

–La Universidad de Salamanca es una de las pocas universidades que ha podido gestionar toda la aplicación dentro de Studium de las pruebas síncronas de evaluación, se ha podido organizar a todas las facultades a la vez y sus horarios. Quien lo conoce bien es el profesor Francisco García Peñalvo, que se ha encargado de la organización del sistema. Y se ha podido hacer gracias a un trabajo previo y también con los webinar que hemos coordinado desde el IUCE para dar algunas recomendaciones a los profesores a la hora de establecer ese tipo de pruebas, y el apoyo de la web de la Universidad.

–¿Es complicado combinar control y privacidad?

–El tema de la evaluación es el más complejo de la docencia y el más responsable porque sobre la evaluación pivota la calidad formativa, según evaluemos así estudiará el alumno, si le dices que hay evaluación continua va a estudiar de una manera distinta que si es una evaluación final. Es verdad que ha sido muy complejo y hay que tener en cuenta las garantías de la seguridad y derechos de los estudiantes.

–¿Estamos ante un cambio del modelo educativo?

–No, un cambio radical en el modelo no lo veo. Creo que la presencialidad tiene un valor añadido muy grande y la Universidad de Salamanca la tiene que defender. La tecnología es una oportunidad para mejorar muchas cosas, pero no se puede negar la emoción que transmite un profesor con el estudiante delante, aunque impartas el mismo contenido que en una clase online, no es comparable. Por lo tanto, la incorporación de la tecnología nos ha permitido dar un pequeño acelerón, desarrollar algunas habilidades, pero la presencialidad tiene una fuerza en la educación insustituible.