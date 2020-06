La Universidad pide “seriedad y rigor” en la EBAU

Seriedad, transparencia y rigor, esas son las claves de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Castilla y León y a ellas apeló el responsable de la organización de las pruebas en la Universidad de Salamanca, Emilio Calle, al ser preguntado por la medida tomada por 11 comunidades de dejar hacer la Selectividad a alumnos con suspensos en Bachillerato.

“Las tres leyes que rigen mi trabajo en la organización EBAU son seriedad, transparencia y rigor. La primera es la seriedad, este examen es una prueba de madurez, tengo que recibir a estudiantes que han madurado y han aprobado el Bachillerato, así lo establece la Junta de Castilla y León. ¿Otras comunidades no lo hacen así? Pues el día que pasen esas cosas aquí, decidiré si sigo o no con este tema porque hay que ser rigurosos”, afirmó Emilio Calle durante la sesión informativa virtual sobre la EBAU que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca.

Además, el coordinador de las pruebas recordó que en la Universidad de Salamanca aprueban el 94% de los alumnos que se presentan a los ejercicios y el 6% que no lo hace, aseguró, se corresponde con estudiantes que tuvieron un mal día o “aquellos que los centros aprueban estando justos para ver qué pasa”.

Emilio Calle, junto a la vicerrectora de Estudiantes, Ana B. Ríos, y el director del Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), Juan Luis Sánchez, explicó durante más de dos horas los detalles de la nueva EBAU, adaptada a las restricciones y cambios que ha provocado el COVID-19. Entre el 18 de junio, y hasta el 21 de julio, todos los estudiantes que quieran iniciar estudios universitarios tendrán que realizar la preinscripción y la matrícula arrancará el 27 de julio. Los otros dos listados serán en septiembre.

Al respecto, Emilio Calle explicó que, de momento, la matriculación será presencial en los centros, como en años pasados, y pidió a las familias que estén pendientes de la publicación de los listados de admitidos para hacer oficial su ingreso en el grado elegido.

En cuanto a la realización de los ejercicios de la EBAU, el responsable de las pruebas insistió en que se tratará de cumplir las medidas de seguridad necesarias ante la pandemia y subrayó que si alguien está enfermo por COVID-19 o por otra dolencia, no perderá la convocatoria siempre que presente el informe médico correspondiente, y explicó que no perderán la convocatoria, sino que se examinará en la siguiente, pero entrarán en el primer listado, por lo que no tendrán menos opción de entrar en la titulación deseada.

En cuanto a la opcionalidad, que será la clave del ejercicio este año, Emilio Calle comentó que no se ha reducido el temario, pero los estudiantes tendrán mayor flexibilidad para elegir qué preguntas responder. Eso sí, el representante de la Universidad incidió en que no se pueden responder más preguntas de las establecidas, porque si lo hace el corrector solo corregirá el número que corresponda, por orden, y no corregirá las otras que ha respondido el alumno a mayores.