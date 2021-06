La Universidad de Salamanca será líder de un proyecto internacional de tratamientos de datos

La Universidad de Salamanca lidera el proyecto internacional #BigDataForAll: Promoting Statistics and Big Data through Gamification and Digital dentro de las Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital en el sector de Educación Superior, enmarcado en el Programa Erasmus+, y con el que se persigue mejorar las competencias en estadística y big data de los jóvenes universitarios europeos.

Concretamente, el objetivo principal de la iniciativa es fortalecer los conocimientos, capacidades y competencias de las universidades, empresas y ONGs europeas en materia de estadística y big data, así como potenciar un consorcio que genere y consolide acciones colaborativas entre estos tres sectores de la sociedad.

El Departamento de Estadística de la USAL coordinó la primera reunión transnacional del proyecto, celebrada el pasado 16 de junio en formato en línea, en la que participaron los coordinadores y técnicos de todas las entidades involucradas en esta iniciativa, entre las que figuran la firma española Biderbost, Boscan & Rochin (BB&R), la ONG Rostro Solidário (Portugal) y las universidades de Odisee (Bélgica) y Jönköping University (Suecia), además del Estudio salmantino.

Por parte de la USAL asistieron a la sesión, Purificación Vicente, directora del Departamento de Estadística y coordinadora del proyecto; Purificación Galindo, vicerrectora de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales; y Ana Belén Nieto, profesora del Departamento de Estadística.

La reunión se inició con una presentación de los socios en la que se destacó el perfil de cada organización, sus experiencias en los ámbitos de estudio y su aportación al consorcio. Tras ello, se ofreció un recorrido general del proyecto revisando objetivos, grupos beneficiarios, actividades principales, responsabilidades y cronograma y, seguidamente, se describieron las cuestiones de coordinación y los pasos iniciales de la iniciativa. La sesión concluyó con la resolución de dudas y preguntas.

#BigDataForAll: objetivos y fases

#BigDataForAll estará centrado en la creación de dos productos intelectuales, principalmente. El primero será un MOOC en procesos de gamificación y el segundo un juego digital para adquirir las competencias en estadística y big data que demanda el mercado laboral.

Para su diseño se desarrollarán diferentes actividades como talleres o focus groups en los que participarán profesores y alumnos (tanto pertenecientes a la enseñanza universitaria como a otros sectores educativos), junto a empresas y otras organizaciones sociales, con el objetivo de identificar los perfiles demandados en el mercado laboral y, de este modo, diseñar el juego educativo acorde a las competencias en estadísticas y de big data.

El proyecto es de carácter integral y consta de tres partes bien diferenciadas: Una primera fase de investigación, donde las organizaciones, alumnos y profesores identificarán qué conocimientos y competencias demanda el mercado laboral en términos de estadística y big data. Una segunda, orientada a perfilar la primera versión tanto del MOOC como del juego educativo digital, de acuerdo a las necesidades expresadas por los agentes implicados -la versión se testará en formaciones transnacionales y talleres locales en los cuatro países para identificar puntos positivos y mejoras-. Y, finalmente, tras el feedback del testeo, se diseñará la versión definitiva del juego cuyo lanzamiento oficial se realizará en un evento multiplicador que tendrá lugar en Salamanca.