La Universidad de Salamanca mejora su posición en otro ranking internacional

La Universidad de Salamanca (USAL) continúa escalando posiciones en buena parte de las clasificaciones de universidades tal y como se pone de manifiesto tras la publicación, en el día de ayer, de la última edición del conocido ranking elaborado por Times Higher Education (THE) .

La tendencia ascendente de la USAL en el ranking THE se añade a la observada en otros rankings internacionales recientemente publicados, como el ranking de Shanghai (ARWU), en el que la USAL ascendió un tramo internacional, para ubicarse entre las 601-700 mejores instituciones del mundo y entre las 75 mejores universidades –también del mundo- en Tecnología Alimentaria; el THE Europe Teaching Ranking, en el que igualmente asciende un tramo para ubicarse entre las 76-100 mejores instituciones europeas en las dimensiones relacionadas con la enseñanza; el ranking SIR Iberoamericano, en el que la USAL sube cuatro puestos para ubicarse en el puesto 45 entre las mejores instituciones del ámbito iberoamericano y el ranking Web de Universidades (Webometrics), en el que nuestra institución se ubica de nuevo entre las 500 mejores universidades del mundo, hecho que no ocurría desde el año 2016.